Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a mis en exergue, jeudi, l’importance des programmes préventifs dans la lutte contre l’obésité, un phénomène en hausse en Algérie ces dernières années. Présidant l’ouverture des quatrièmes journées de la formation médicale continue de la Société algérienne de médecine interne (SAMI) et la Société algérienne de lutte contre l’obésité et les maladies métaboliques (SAOMM), M. Saihi a insisté sur «l’impératif d’investir dans les programmes préventifs plus que thérapeutiques en sensibilisant à l’alimentation saine et en encourageant l’activité sportive». Evoquant les épidémies et les maladies en hausse en Algérie ces dernières années, le ministre a cité le diabète au taux de 14,4 % chez les personnes âgées entre 18 et 69 ans au niveau national, indiquant que ce taux «peut être revu à la hausse sur la base des différentes études nationales». Concernant l’obésité, le ministre de la Santé a relevé que «le tiers des types de cancer répandu dans la société (cancer du sein, cancer colorectal et cancer de la prostate) est lié à l’obésité». Pour faire face à cette situation épidémiologique, M. Saihi a indiqué que les pouvoirs publics s’emploient à prendre en charge ce phénomène à travers le dépistage précoce et la sensibilisation à suivre un régime alimentaire sain avec l’exercice d’une activité sportive. Il a également mis en avant le rôle de l’éducation thérapeutique des malades pour éviter les complications dangereuses, affirmant que «le ministère œuvre toujours à assurer tous types de médicament ayant prouvé leur efficacité dans le traitement du diabète, l’hypertension artérielle et autres maladies chroniques». n

