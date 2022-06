Pas moins de 117 décès en moins de deux mois ont été recensés par la Protection civile. Alors que la saison chaude ne fait que commencer, un premier bilan de la Protection Civile (PC), rapporté hier par le journal en ligne Echourouk, recense déjà la mort de 117 personnes suite à des noyades. Les chiffres de la PC, qui couvrent une période s’étendant entre le 1er mai dernier et le 21 juin, laissent également apparaître que la majorité des victimes sont, cette année encore, «jeunes». Les zones les plus dangereuses sont, quant à elles, les plages et «étendues d’eau» non surveillées ou interdites à la baignade. En effet, le bilan global de 117 victimes est enregistré sur l’ensemble du territoire suite aux interventions de la PC au niveau des différentes «étendues d’eau», que ce soit les barrages, les rivières ou encore les plages surveillées ou interdites à la baignade. Le «détail» des drames recensé par la PC montre, une nouvelle fois, que la majorité des accidents survient au niveau des barrages ; ainsi, bien que la baignade et parfois l’accès y sont le plus souvent interdits par la loi, pas moins de 52 personnes y sont mortes en moins de deux mois. Les wilayas les plus touchées par ce type d’accident sont, selon la même source, Saïda, Batna et Médéa. Les responsables de la PC avaient, pour rappel, expliqué la surmortalité enregistrée par les noyades au niveau des barrages, mettant en avant la difficulté d’accès aux zones interdites à la baignade, et plus encore par la survenue d’accidents et de noyades «secondaires» lors des tentatives de sauvetages des premières victimes par d’autres baigneurs. Quant aux noyades enregistrées durant la même période au niveau des plages, il apparaît, selon la même source, que 45 personnes sont mortes sur les plages du littoral notamment à Annaba, Skikda ou Mostaganem. Le chiffre englobe «23 décès» par noyade enregistrés sur des plages «interdites», mais aussi «22 morts» enregistrés sur les plages autorisées à la baignade, de loin les plus fréquentées par les vacanciers. Des chiffres de la PC particulièrement lourds, alors que la saison estivale n’a officiellement débuté que le 17 juin dernier. Le bilan de l’ensemble de la saison 2021 avait, pour sa part, fait état de 179 décès par noyade, dont 53 sur les plages interdites, 42 sur celles surveillées, dont 20 en dehors des heures de surveillance, mais aussi 84 morts enregistrés au niveau des différents «plans d’eau» interdits à la baignade.

