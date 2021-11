Le Général-Major Mohammed Salah Benbicha, Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé hier samedi la cérémonie d’installation du Général Titouche Nabil Youcef, dans les fonctions de Chef du Département Transmissions, Systèmes d’Information et Guerre Electronique, en remplacement de feu Général-Major Bedjghit Farid, ainsi que celle du Général Abdou Abdelaziz dans ses fonctions de Directeur de l’Administration et des Services Communs du MDN en remplacement du Général-Major Mokrani Abderrahmane, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). « Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, Monsieur le Général-Major Mohammed Salah BENBICHA, Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale, a présidé, ce samedi 13 Novembre 2021, la cérémonie d’installation officielle du Général Titouche Nabil Youcef, dans les fonctions de Chef du Département Transmissions, Systèmes d’Information et Guerre Electronique, en remplacement de feu Général-Major Bedjghit Farid, ainsi que du Général Abdou Abdelaziz, dans ses fonctions de Directeur de l’Administration et des Services Communs du Ministère de la Défense Nationale en remplacement du Général-Major Mokrani Abderrahmane », précise le communiqué du MDN.

« La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence des Chefs de Départements, du Contrôleur Général de l’Armée, des Directeurs et des Chefs de Services du Ministère de la Défense Nationale et de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire », ajoute la même source.

« A cette occasion, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale a donné des orientations et des instructions aux cadres, portant, en substance, sur la nécessité de la poursuite des efforts, pour atteindre les objectifs tracés par le Haut Commandement, et aussi la préservation des matériels et des équipements mis à disposition, ainsi que le maintien d’une disponibilité permanente », souligne le même communiqué. « Enfin, Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale a signé les Procès- verbaux de la passation de pouvoir », note la même source.

(APS)

