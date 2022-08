La première pierre du projet de construction de la première mosquée «Verte» amie de l’environnement a été posée, lundi à Alger, dans la nouvelle ville de Sidi Abdellah. Le coup d’envoi des travaux de ce projet a été donné par le secrétaire général de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mustapha Cheikh Zouaoui, en compagnie du wali délégué de la ville de Sidi Abdellah, Anis Bendaoud et des cadres du secteur. Cette mosquée repose sur des techniques permettant d’économiser l’électricité à 50 % à travers l’exploitation des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et l’économie d’eau par l’auto-recyclage, selon les explications données lors de la cérémonie de la pose de la première pierre. Cette mosquée dont le délai de réalisation est de 24 mois, s’étend sur une superficie globale de 8.200 m² avec une capacité d’accueil allant jusqu’à 6.000 fidèles (4.000 hommes et 2.000 femmes). Le projet comporte trois étages, un rez-de-chaussée qui peut accueillir jusqu’à 2.500 fidèles, un premier étage (1.500 fidèles) et un deuxième étage réservé aux femmes d’une capacité d’accueil de 2.000 fidèles.

