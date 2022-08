Par Nadir Kadi

Alors que le pays traverse une nouvelle vague de chaleurs, les services de lutte contre les feux de forêt étaient, hier encore, mobilisés et placés en vigilance, notamment dans les wilayas de Bouira et Sétif où des incendies « maîtrisés » ou « en cours » ont été signalés.

Le bulletin de l’agence météorologique, valable pour les journées de mardi et mercredi, avait en ce sens mis en garde contre des températures pouvant osciller entre 42 et 47 degrés dans les wilayas d’Alger, Boumerdès, Bouira, Tizi Ouzou, Aïn Defla, Chlef, Relizane et Béjaïa. En effet, nouvel épisode caniculaire qui peut favoriser les départs d’incendies de forêt, d’autant que les sols et la végétation sont généralement desséchés en fin de période estivale. La Protection civile informait dans cette logique que ses éléments étaient hier déployés dans la wilaya de Bouira et plus précisément au niveau de Selloum dans la commune d’Aghbalou, dans le but de « surveiller « et prévenir tout nouveau départ de feu. La veille, dans la soirée de samedi, la Protection civile avait réussi à venir à bout d’un départ d’incendie en déployant d’importants moyens, dont une dizaine de véhicules d’intervention mais aussi son unité aérienne et le bombardier d’eau BE-200. Par ailleurs, un nouvel incendie était en cours à Beni Mouhli, dans la wilaya de Sétif.

Les seuls éléments disponibles, hier, laissaient apparaître que la zone était balayée par des vents relativement forts, compliquant davantage l’intervention de la Protection civile aidée de population locale. Nouveaux départs de feux qui interviennent alors que la saison estivale entre dans ses dernières semaines, la prévention des risques d’incendie au travers de la sensibilisation semble toujours une priorité pour la Protection civile et l’Observatoire national de la société civile (ONSC). Ainsi la Chaîne I a fait savoir qu’une « campagne de sensibilisation avait été lancée depuis la wilaya de Tébessa avec plusieurs associations et structures dont la Direction de forêts et le Croissant-Rouge algérien. Ce programme, notamment lancé en présence du wali de Tébessa, devrait également être décliné au niveau des autres wilayas selon l’ONCS.

Le choix du lancement à partir de Tébessa intervient pour rappel après que la région ait enregistrée, cette saison, pas moins de 40 feux de forêt et la perte de près de 410 hectares de couvert végétal, selon la Direction générale des forêts (DGF). Un bilan provisoire impressionnant, mais néanmoins en baisse par rapport aux surfaces perdues en 2021, selon la même source citée par la Radio nationale. <

