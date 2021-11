L’envolée des prix du quintal de son et de l’orge, 4 500 et

5 000 DA, conjuguée au prix exorbitant de la botte de foin et de la chaume, 3 000 et

1 500 DA, font craindre aux éleveurs d’ovins le pire des scénarios : vendre à perte une grosse partie de leur cheptel pour pouvoir alimenter le reste. Soumis à cette inévitable solution d’urgence, ils espèrent une sortie de crise au plus vite sinon «c’est la faillite qui se profile à l’horizon», déplore le président de la Fédération nationale des éleveurs d’ovins, Djilali Azaoui.

Par Bouzid Chalabi

Ce dernier, approché hier par Reporters, n’a pas caché son désarroi face à la difficile situation que traversent les éleveurs d’ovins des Hauts-Plateaux et «surtout ceux de la steppe, car c’est là où se concentre le gros du cheptel du pays», s’est-il alarmé. Comme il confiera : «Certes nous avons connu auparavant des crises, mais celle de ces dernières semaines est exceptionnelle par l’effet simultané de plusieurs facteurs et non des moindres.» Nous expliquant dans de sens qu’«avant l’arrivée de l’automne, notre seule préoccupation venait du prix de l’orge cédé sur le marché à 3 500 DA/q et qui a grimpé très rapidement par la suite à 5 000 DA/q, au moment où nos besoins en orge sont plus grands du fait que le cheptel ne trouve plus rien à brouter sur les zones de parcours, rendant donc cet aliment nécessaire à une bonne conduite d’élevage, ce qui est très important pour nous, qui vivons de cette activité». Et de faire remarquer : «Après la cherté de l’orge, supportée tant bien que mal par les éleveurs, est venu se greffer l’envolée du prix du son, un aliment indispensable en cette période où les zones de pâturage sont sèches.» Un autre coup de massue pour les éleveurs qui n’ont trouvé d’autres alternatives que de faire appel aux maquignons. Mais ce qui a fini par rendre très pessimistes les éleveurs qui ont cherché à se rabattre sur la chaume pour subvenir quelque peu aux besoins de leurs bêtes, c’est la cherté de la botte cédée à 1 500 DA, engendrée par une très faible offre sur le marché suite à la sécheresse qui a sévi cette année. Une somme de facteurs négatifs qui ont plongé les éleveurs dans le scepticisme», s’est-il offusqué. Le président de la fédération a indiqué : «Face à cette situation des plus critiques, les éleveurs sont décidés à monter au créneau.» Selon notre interlocuteur, «il faut au plus vite que nous autres éleveurs soyons rassurés sur notre devenir proche». Et de révéler dans ce sens : «Notre première revendication sera de revoir à la hausse la subvention accordée à l’orge et de faire cesser le diktat sur le son. En dernier, nous souhaitons à ce que l’Onab assume sa mission de régulateur du marché de l’aliment afin de ne pas nous retrouver à la merci des spéculateurs.»

C’est pour dire que dans le milieu des éleveurs d’ovins, la prochaine réunion de la fédération avec la tutelle est d’une grande importance. «Nous espérons qu’elle va aboutir à une prise de décision ferme et vite mise en œuvre sur le terrain dans l’optique de nous rassurer», dira enfin cet autre membre de la fédération, Bouzid Sellami, également approché par nos soins. <