Une nouvelle unité de production d’insuline 100 % algérienne sera mise en service à Alger “début juillet prochain”, a affirmé dimanche d’Oum El Bouaghi le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.

Lors d’une rencontre avec la presse, au terme de sa visite d’inspection de projets relevant de son département, le ministre a indiqué que l’unité de production d’insuline, dont le siège se trouve à Alger, sera inaugurée le “2 juillet prochain”.

M. Benbahmed a souligné que des compétences algériennes du secteur de l’industrie pharmaceutique ont réussi à relever le défi et se lancer dans la fabrication de médicaments anti cancer et l’insuline, ajoutant : “nous devons avoir confiance en nous-même, les uns envers les autres, et en nos capacités en vue de bâtir la nouvelle Algérie”.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a montré sa satisfaction quant aux réalisations et à la production de médicaments par les unités pharmaceutiques algériennes sur les plans de la qualité et de l’efficience, outre la disponibilité des laboratoires et des compétences scientifiques nécessaires dans les wilayas de Constantine et d’Oum El Bouaghi.

Il a également rappelé que l’industrie pharmaceutique en Algérie “est entrée dans une nouvelle phase qui est celle de la transition technologique” dans le domaine de la production de médicaments anticancéreux, le diabète et autres maladies.

M. Benbahmed a entamé sa visite dans la wilaya d’Oum El Bouaghi par l’inspection d’une unité à Ain M’lila spécialisée dans la fabrication de médicaments anticancéreux sous ses deux formes, dure et injectable. Réalisée pour 80 millions DA, cette unité, d’une capacité de production de près de 50 millions de boites par an, entrera en phase de production “avant la fin de l’année en cours”, selon les explications fournies sur place.

Le ministre a inauguré, en outre, une autre unité de production de réactifs et de produits médicaux avec une capacité atteignant 4,5 millions d’unités par an, en plus de l’inauguration d’une unité de production de médicaments anticancéreux du Groupe IMGSA à Ain M’lila.

Pour rappel, deux nouvelles unités de production de médicaments relevant du laboratoire pharmaceutique Biogalenic de la commune de Zighoud Youcef (Nord de Constantine) avaient été également inaugurées samedi par le ministre de l’Industrie pharmaceutique lors de sa visite dans la wilaya de Constantine.

Le ministre avait également présidé, dans la commune d’Ibn Badis (Sud-ouest de Constantine), la pose de la première pierre du projet de réalisation d’une nouvelle unité de production de médicaments et de produits pharmaceutiques sur une superficie estimée à 12.000 m2.