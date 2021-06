Les perturbations d’alimentation en eau potable viennent de faire tomber de nouvelles têtes à la SEAAL. Après le limogeage, l’été dernier, du directeur général de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, Brice Cabibel, ainsi que plusieurs responsables centraux de la même société, le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, vient de rééditer le coup de son prédécesseur, Arezki Barraki, en mettant fin, vendredi, aux fonctions des directeurs de la distribution et de la production de la Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger (SEAAL).

Par Hakim Ould Mohamed

Le ministre a chargé le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Alger d’assurer la gestion des ressources en eau au niveau de la capitale sous l’autorité du wali, lit-on dans un communiqué, diffusé, vendredi, par le ministère des Ressources en eau, justifiant ce nouveau limogeage par les perturbations enregistrées dans certains quartiers de la capitale. « Suite aux perturbations enregistrées dans certains quartiers d’Alger, le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions des directeurs de la distribution et de la production de la SEAAL et a chargé le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Alger d’assurer la gestion sous l’autorité du wali d’Alger», souligne ledit communiqué. Cet énième limogeage au sein de la SEAAL rappelle étrangement celui de l’été dernier dont le DG, le directeur de l’exploitation, le directeur de la communication, le directeur de la production, le directeur de la distribution, ainsi que des directeurs d’agences de la même société en ont fait les frais sans que la situation de l’alimentation en eau potable connaisse de notables améliorations au niveau de la capitale. L’été dernier, le ministère des Ressources en eau avait justifié l’évincement du DG et plusieurs autres directeurs à la SEAAL par « des enquêtes ayant démontré une mauvaise gestion dans la distribution de l’eau dans les wilayas d’Alger et de Tipasa». C’est l’histoire qui se répète, une année après, puisque de nouveaux limogeages sont venus rythmer cette semaine le quotidien de la SEAAL, plusieurs fois mise en garde pour mauvaise gestion des ressources hydriques au niveau de la capitale. Des perturbations de longues heures, voire de longs jours dans l’alimentation en eau potable sont signalées, au quotidien, çà et là au niveau de la capitale, suscitant la grogne des populations, prises en tenaille entre les conséquences d’un stress hydrique permanent et une mauvaise gestion des ressources. Cependant, la question qui se pose désormais est celle de savoir si cette nouvelle série de limogeages à la SEAAL est de nature à clôturer le feuilleton des perturbations et des pénuries en eau potable dans la capitale. La formule dont le précédent ministre des Ressources en eau a fait usage, il y a de cela maintenant près d’une année, ne semble pas porter ses fruits, puisque les perturbations continuent de rythmer le quotidien des Algérois. Les regards sont désormais tournés vers le gouvernement, appelé à statuer dans quelques jours sur l’avenir de la SEAAL, dont le contrat arrive à expiration dans les tout prochains jours. Il est très probable que le contrat attribué à Suez, qui siège dans la SEAAL avec l’ONA et l’ADE, dans le cadre de la gestion délégué de l’eau à Alger, ne soit pas reconduit. Les perturbations en alimentation en eau potable, voire les pénuries enregistrées dans certains quartiers de la capitale, ont suscité la colère des responsables au plus haut niveau de l’Etat. Preuve en est que cette question a été maintes fois évoquée en Conseil des ministres ; le chef de l’Etat étant intervenu, le mois dernier, pour la énième fois sur la question, exigeant de son gouvernement « d’accorder la priorité absolue aux projets de ressources en eau non conventionnelles afin de renforcer les réserves en eau potable, et rationaliser sa consommation». Lors du Conseil des ministres daté du 30 mais dernier, le président de la République avait également ordonné « la réalisation de nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer en tenant compte de la rapidité de réalisation et du choix stratégique des sites», « l’activation de toutes les lignes des stations de dessalement de l’eau de mer en vue d’augmenter les réserves en eau» et « l’interdiction d’exploitation des eaux souterraines dans la plaine de la Mitidja et leur utilisation exclusive dans l’irrigation agricole dans la région». C’est dire à quel point ces perturbations de l’alimentation en eau potable suscite la colère au plus haut sommet de l’Etat. n