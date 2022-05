Par Bouzid Chalabi

Les marges bénéficiaires des producteurs et distributeurs de lait pasteurisé conditionné en sachets ont été revues à la hausse, en vertu d’un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n 32. La marge de distribution de gros augmentera à 2 dinars (contre 0,75 dinar depuis 2001) et la marge de détail à 2 dinars également (contre 0,9 dinar), selon le décret signé le 15 mai en cours par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. Si une grande partie des acteurs concernés et consommateurs se rejoignent à dire que la tension sur le lait en sachet n’est plus qu’une ancienne histoire, il existe encore des insatisfaits au sein des distributeurs des points de vente estimant que leur nouvelle marge de bénéfice est encore faible.

De prime abord, il convient de donner dans le détail les modifications apportées dans les marges bénéficiaires, comme précisé dans le décret exécutif n°22-186. Ainsi, à la lecture du tableau on apprend que le prix de vente du litre de lait quai-usine est de 21 dinars. A ce prix viendra s’ajouter une marge de distribution de gros de 2 dinars par sachet distribué aux détaillants, ces derniers prendront également une marge bénéficiaire de 2 dinars pour être cédé enfin au consommateur à 25 dinars le sachet. En résumé, les distributeurs vont voir leur marge de bénéfice passer de 0,71 DA le sachet, depuis 2001, à 2 DA, tandis que pour les détaillants elle passe de 0,9 DA à 2 DA. De ce fait, on peut avancer que de nombreux acteurs de la chaîne production-commercialisation vont reprendre du service après l’avoir abandonné. Justifiant leur décision que la faible marge n’est pas du tout en rapport avec les efforts qu’ils fournissent et les tracasseries au quotidien qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur activité. Pour l’heure, et suite à ces marges de bénéfices revues à la hausse par décret exécutif, ce n’est pas tout à fait le cas, notamment chez les distributeurs où la satisfaction n’est pas très partagée. En effet, selon des échos qui nous sont parvenus de la wilaya de Tizi-Ouzou, des distributeurs ont affiché leur désappointement, estimant que la nouvelle marge « reste faible en comparaison avec les efforts fournis pour assurer la distribution au niveau de tous les points de vente de la wilaya dont ils relèvent.

Pour en savoir un peu plus sur cette prise de position de certains distributeurs, Reporters s’est rapproché du responsable des distributeurs affiliés à l’Association nationale des commerçants algériens, Amine Bellour. Lequel, et bien que considérant que la nouvelle marge de bénéfice reste appréciable, relève qu’« elle n’est pas à la hauteur des efforts qu’ils fournissent pour arriver à assurer la distribution de tous les détaillants ». Et ce dernier de nous confier, par ailleurs, que « certains confrères s’étonnent que les détaillants qui fournissent moins d’effort, jouissent d’une marge bénéficiaire égale ». Toujours à propos de distribution, il fait savoir : « Notre rôle n’est pas de tout repos bien au contraire. Souvent les distributeurs doivent faire face à de longues attentes au niveau des laiteries publiques pour se voir livrer à quai. Et pour preuve, au meilleur des cas, nous arrivons à une rotation toutes les 36 heures, alors que l’idéal serait de réaliser 2 rotations par jour. Et quand bien même les laiteries sont disposées à ce que les rotations augmentent, il reste une autre problématique relative au nombre restreint de détaillants qui, en réalité, n’affichent toujours pas d’engouement à reprendre la vente au détail du lait en sachet. » « Mais attendons de voir », a-t-il conclu.

Rappelons enfin qu’en ce qui concerne le segment amont de la production du lait en sachet, le nouveau texte a fixé le prix de cession de la poudre de lait livrée par l’Office national interprofessionnel du lait (Onil) aux transformateurs à 126 000 dinars la tonne. n

