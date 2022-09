Par Feriel Nourine

Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’investissement, visant à insuffler une dynamique favorable au climat des affaires, le ministre de l’Industrie a indiqué que son département s’attelle à mettre en place un programme de numérisation qui permettra de prendre en charge, et rapidement, les problèmes soulevés par les autorités locales.

En ce sens, ce programme «élargira et inclura tous les organismes sous tutelle, ainsi que les directions de wilaya du secteur», a expliqué Ahmed Zeghdar, hier, lors d’une réunion avec les directeurs de wilaya de l’industrie, tenue à Boumerdès. Des organismes et des directions qui «sont un relais direct pour les investisseurs et les citoyens, en général», a-t-il souligné, et auxquelles il faudra fournir des applications et programmes nécessaires pour «numériser leurs systèmes de gestion afin de faciliter et d’améliorer leur façon de travailler», a-t-il insisté.

M. Zeghdar a par ailleurs réitéré «le soutien total» de son ministère aux acteurs locaux dans le cadre de la relance et de la modernisation de l’instrument national de production, mettant en avant «leur rôle effectif dans la mise en œuvre des programmes publics et dans le soutien et l’encouragement des institutions».

A l’occasion, le premier responsable du secteur a affirmé que les textes relatifs à la nouvelle loi sur l’investissement seront publiés dans «les prochains jours». Pour rappel, cette nouvelle loi prévoit 8 textes d’application avec 16 articles dont les dispositions renvoient à la voie réglementaire, dont 7 nouveaux et un article amendé, avait-il déjà indiqué.

Elle a été adoptée le 27 juin dernier par l’Assemblée populaire nationale (APN), puis le 13 juillet par le Conseil de la Nation, puis signée le 24 juillet par Abdelmadjid Tebboune et publiée au Journal Officiel n°50.

Elle a pour objet de fixer «les règles régissant l’investissement, de définir les droits et obligations des investisseurs et les régimes d’incitation applicables aux investissements dans les activités économiques de production de biens et de services, réalisés par des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, résidentes ou non résidentes», stipule le texte.

Les dispositions de ce nouveau texte visent à «encourager l’investissement dans le but de développer les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée, d’assurer un développement territorial durable et équilibré et de valoriser les ressources naturelles et les matières premières locales», selon la même source.

Il s’agit également de «favoriser le transfert technologique et de développer l’innovation et l’économie de la connaissance, de généraliser l’utilisation des technologies nouvelles, de dynamiser la création d’emplois, de promouvoir la compétence des ressources humaines et de renforcer et d’améliorer la compétitivité de l’économie nationale et sa capacité d’exportation». Dans la même optique, le nouvelle loi favorise «la liberté d’investir» ainsi que «la transparence et l’égalité dans le traitement des investissements».

A noter que lors de la même rencontre, M. Zeghdar a fait savoir que 915 projets ont bénéficié de la levée d’entraves administratives, permettant la création de 52 000 emplois. <

Articles similaires