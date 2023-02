PAR NAZIM BRAHIMI

Même s’il ne semble pas avancer à la vitesse que souhaiteraient les investisseurs intéressés, l’ouverture du transport aérien au privé est au stade «des négociations» avec les postulants, a affirmé jeudi dernier, le ministre des Transports dans ce qui marque une nouvelle étape dans ce dossier.

S’exprimant lors de la dernière séance plénière de l’APN, Kamel Beldjoud a fait part du «lancement des négociations» dans le sillage de l’ouverture de l’activité pour l’investissement privé. Une étape qui succède à celle qui a vu, au mois de juin 2022, le département des transports signifier son accord de principe à 16 demandes d’investissement dans le domaine du transport aérien dont 9 relatives aux services du transport aérien public des voyageurs et des marchandises.

Ces accords de principe ont été donnés dans le cadre de la promotion de l’investissement dans ce secteur, soit avec des partenariats public-privé ou privé-privé en attente du parachèvement des dossiers requis des opérateurs économiques, avait expliqué alors Abdallah Moundji, ministre des Transports de mars à septembre 2022.

L’ancien ministre a fait part de «quelques obstacles juridiques relatifs à l’acquisition et au traitement des nouveaux équipements des investisseurs», mettant en avant «la nécessité d’introduire les modifications nécessaires pour résoudre ce problème».

Au mois de septembre, et dans un contexte marqué par un débat sur le secteur, le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a donné instruction pour «le traitement définitif des dossiers déposés pour l’ouverture de compagnies privées de transport aérien et maritime, répondant aux standards internationaux».

Cette instruction, donnée par le président de la République à l’occasion d’une réunion du Conseil des ministres, a ainsi sonné le rappel du grand retard pris sur ce dossier, d’autant plus que des accords de principe ont été octroyés à des compagnies privées en 2021. Dans ce registre, Beldjoud était le troisième ministre des Transports prié de hâter la concrétisation de ce dossier dont les procédures semblent traîner au moment où les pouvoirs publics affichent l’ambition d’ouverture.

A l’été 2021, c’est un plan d’urgence pour une relance effective du secteur des transports qui a été proposé lors de la réunion du gouvernement du 15 août 2021, mettant en exergue la nécessité de l’entrée de la concurrence privée qui mettrait fin au monopole des entreprises publiques. Par la suite et à la fin d’août, le président Tebboune a appuyé cette proposition, affirmant qu’il n’était pas opposé à la création de compagnies aériennes privées.

Il y a lieu de noter que les potentiels investisseurs, lors d’une réunion avec l’ancien ministre, ont soulevé l’existence de «quelques obstacles juridiques relatifs à l’acquisition et au traitement des nouveaux équipements». La réponse à la doléance de lever l’entrave de l’exigence de nouveaux équipements est venue dans le cadre de la Loi de finances complémentaire (LFC) pour 2022. En effet, une nouvelle mesure a été introduite dans son article 34 permettant «le dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, des aéronefs et éléments d’aéronefs ainsi que des navires de transport de voyageurs et de marchandises».

Cette mesure, a-t-on expliqué, entre dans le cadre de «la simplification des dispositions législatives ayant trait à l’encouragement de l’investissement dans le domaine du transport aérien et maritime et en application des orientations des pouvoirs publics».

Bien que des étapes ont été franchies dans ce dossier, l’option de l’ouverture du ciel algérien aux compagnies privées ne peut se concrétiser dans l’immédiat. A moins d’un coup d’accélérateur qui viendrait faire avancer le dossier.

Par ailleurs, d’autres instructions ont été données au ministère, à savoir «la mise en exploitation, dans les plus brefs délais, des avions privés confisqués sur décision de Justice, dans le cadre des affaires de corruption, sous la tutelle des entreprises nationales spécialisées, dans le cadre de l’intérêt général». n

