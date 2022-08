Sonatrach étoffe son registre de découvertes pétrolières. La compagnie nationale d’hydrocarbures annonce avoir réalisé une nouvelle opération à Haasi Illatou dans la région de Sbâa (wilaya d’Adrar).

Par Feriel Nourine

«Sonatrach annonce la réalisation d’un résultat positif du forage Hassi Illatou est-1 (LTE-1) réalisé dans la concession Sbâa (wilaya d’Adrar)», indique-t-elle dans un communiqué, soulignant que cette découverte «intervient 28 ans après la dernière découverte d’huile réalisée dans la région de Sbâa en 1994». Elle est située à «6 km du centre de traitement de Hassi Illatou», précise la même source.

Selon Sonatrach, «l’estimation préliminaire des volumes de cette découverte donne un volume en place qui peut dépasser les 150 millions de barils».

Il s’agit d’«un résultat positif très encourageant pour la poursuite de l’activité Exploration des hydrocarbures liquides dans la région de Sbâa afin de garantir l’approvisionnement de la raffinerie d’Adrar», se réjouit le groupe énergétique. Laquelle raffinerie est située dans la même localité de Sbaa, et joue un rôle stratégique dans la couverture de la demande des wilayas du Sud en produits pétroliers, faut-il le rappeler. Elle produit du gaz butane, du gaz propane, de l’essence sans plomb, du gazole et du kérosène.

La division exploration de Sonatrach est donc en train de traverser une période faste ces derniers mois, à travers une série de découvertes, pétrole et gaz confondus, qui s’ajoutent à celles réalisées les années précédentes et renforcent les capacités de réserves d’hydrocarbures dont dispose le pays. Elles renforcent également la position de la compagnie sur le marché énergétique international dont la demande ne cesse d’augmenter, sur fond de turbulences sur les circuits de distribution provoquées par la guerre en Ukraine, poussant l’ensemble des pays importateurs, notamment ceux de l’Union européenne, à quêter des alternatives aux énergies russes.

Après un passage à vide, causé par l’effondrement des cours du pétrole en 2014, puis la pandémie de Covid-19, Sonatrach est en train d’effectuer un redéploiement remarquable en matière d’investissements en tirant profit de prix très favorables sur les marchés pétrolier et gazier.

En début d’année, son PDG, Toufik Hekkar, avait annoncé un plan d’investissement global de 40 milliards de dollars que le Groupe allait consentir durant la période 2022-2026, précisant que la part du lion, soit 70%, de ces investissements sera consacrée à l’exploration et la production «afin de préserver les capacités productives nationales», a-t-il ajouté.

Entre 2020 et 2022, pas moins de 35 nouvelles découvertes d’hydrocarbures avaient été enregistrées, dont 34 découvertes en effort propre de Sonatrach. L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les hydrocarbures et le partenariat avec des groupes étrangers sont en train d’apporter un nouveau souffle au volet exploration comme en témoignent les toutes premières opérations réussies dans ce volet, notamment avec le partenaire italien ENI.

Même situation pour l’exploitation des découvertes réalisées, à travers les tous premiers contrats signés récemment avec des compagnies étrangères, et dont le plus lourd financièrement est celui qui a été acté, le 19 juillet dernier, entre Sonatrach et l’américain Occidental Petroleum, l’italien ENI et le français Total Energies. D’un montant de 4 milliards de dollars, ce contrat porte sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla).

Il donne droit au partage de la production, dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.

Côté recettes, Sonatrach table sur 50 milliards de dollars pour 2022, un montant annoncé par son premier responsable en juin dernier.

En 2021, le volume des exportations de la compagnie avait atteint 35,4 milliards de dollars, soit une hausse de 75% par rapport à l’année 2020 qui aura été un exercice pénible pour l’ensemble des producteurs d’hydrocarbures, après la forte chute des cours causée par la pandémie de Covid-19. <