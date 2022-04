Dans la perspective de relever le niveau de vie du citoyen et de protéger son pouvoir d’achat, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dans la soirée de samedi dernier que «nous œuvrons, dans la mesure du possible et de manière progressive,

à augmenter le pouvoir d’achat du citoyen », lors de son entrevue périodique avec les représentants de la presse nationale.

Par Sihem Bounabi

Il a ainsi tenu à rassurer les travailleurs algériens en annonçant qu’«une augmentation des salaires et de l’allocation chômage interviendra d’ici la fin de l’année et entrera en vigueur début janvier 2023 », précisant attendre « les résultats définitifs des recettes nationales devant être réalisées à fin 2022 ».

L’annonce du Président intervient dans un contexte de la mobilisation du front social pour protester contre la chute vertigineuse du pouvoir d’achat des citoyens et de leur déception suite à la mesure du gouvernement de l’augmentation du point indiciaire de 50 points pour toutes les catégories, jugeant cette augmentation « dérisoire et insuffisante ».

En effet, une trentaine de syndicats de différents secteurs de la Fonction publique s’est mobilisée pour annoncer une grève nationale, les 26 et 27 avril, avec comme principale revendication, la revalorisation de la valeur du point indiciaire à 100 DA au lieu de 45 DA actuellement. Toutefois, malgré cette annonce, la majorité des syndicats mobilisés pour le mouvement de grève nationale de deux jours affirme le maintien de la grève afin d’attirer l’attention du président de la République sur la nécessité de revoir la valeur du point indiciaire.

Boualem Amoura, président du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef) et coordinateur de la Confédération des syndicats algériens (CSA), initiatrice de l’appel à la grève nationale, réagit à l’annonce de l’augmentation des salaires du président de la République. « Je pense que notre appel de détresse a été entendu par le Président », enchaînant que « cela signifie également en substance que le président de la République reconnaît que les augmentations ne sont pas conséquentes comme nous l’avons dénoncé. De ce fait, notre mouvement de protestation du rejet de l’augmentation du point indiciaire, à travers la grève de deux jours, est légal ».

Boualem Amoura estime également que « le Président désavoue son ministre du Travail même s’il salue, certes, les efforts du ministre concernant la prise en charge des allocations chômage et de la sécurité sociale pour les chômeurs».

Toutefois, il tient à souligner que «pour le moment, ce ne sont que des effets d’annonce car, officiellement, cela doit d’abord passer par un texte de loi. Et on ne sait même pas ce qui va se passer dans huit mois », relevant le fait que « le président de la République relie cette augmentation des salaires au prix du baril de pétrole ».

Le coordinateur de la CSA lance, dans ce sillage, un appel au président de la République pour « accélérer la procédure de cette augmentation des salaires dans les plus brefs délais au lieu d’attendre le mois de janvier 2023 ». Argumentant que « sincèrement, la situation est devenue insupportable pour les travailleurs dont le pouvoir d’achat s’est complètement effondré ».

De son côté, Boudjema Chihoub, président de l’Organisation algérienne des professeurs de l’éducation, déclare : « Nous prenons acte des annonces du président de la République et nous saluons cette initiative, mais nous maintenons le mouvement de grève. » Il argumente cette décision, en expliquant qu’« on aurait souhaité que cette annonce du Président soit faite avant que nous soyons contraints par la force des choses à entamer un mouvement de protestation pour souligner notre rejet de la mesure du gouvernement concernant le point indiciaire». Il rappelle que la principale revendication de ce mouvement de grève est « l’augmentation de la valeur du point indiciaire à 100 DA au lieu de 45 DA actuellement ». En ajoutant que « nous avons également demandé la révision des régimes indemnitaires pour chaque secteur qui contribuera à l’augmentation des salaires afin de préserver le pouvoir d’achat ».

Dans le même esprit du maintien du mot d’ordre de l’appel à la grève nationale, Youcef Boudjelal, secrétaire général du Syndicat national des biologistes de la santé publique (SABSP), souligne : « Certes c’est une bonne chose que le président de la République annonce une augmentation des salaires, mais on maintient la grève de deux jours afin de protester et rejeter l’augmentation du point indiciaire décidée récemment par le gouvernement qui finalement se situe entre 2 000 et 4 000 DA », expliquant que « cette augmentation est dérisoire face à un pouvoir d’achat laminé. « Je rappelle que l’inflation de ces dix dernières années s’élève autour de 200 % et on ne peut pas attendre la fin de l’année pour une réelle augmentation des salaires. »

Il commente également l’annonce du président de la République en affirmant qu’« on ne sait pas exactement quelle est la hauteur de cette augmentation et quels sont les mécanismes de sa mise en place». Il rappelle ainsi que les syndicats de la Fonction publique, dont le pouvoir d’achat est laminé, pour ne pas dire proche de la paupérisation, ont été déçus par l’augmentation dérisoire des points indiciaires pourtant attendus depuis 2018. n