Par Hakim Ould Mohamed

La Banque d’Algérie entend mettre en place un système de notation des banques dans le cadre d’une nouvelle approche de supervision basée sur les risques. C’est ce qu’on peut lire en tout cas dans un communiqué, diffusé ce week-end par la Banque centrale soulignant la révision et l’actualisation, depuis peu, des outils et méthodes de supervision, «en affinant le système d’analyse des risques par composante avec l’optique d’évoluer à moyen terme vers une approche prospective prenant en compte les éventuelles vulnérabilités des établissements bancaires détectées lors des exercices de stress testing».

C’est dans le cadre de cette nouvelle approche en matière de supervision des risques qu’un système de notation des banques devrait voir le jour, dont l’objectif ultime «vise à identifier le type de suivi adapté au profil risque de chaque banque et établissement financier», explique l’institution monétaire dans son communiqué. «L’approche a pour avantage une meilleure allocation des ressources de la supervision bancaire, en axant l’action de surveillance et de suivi sur les activités à risques et les banques les moins viables du système», soutient la Banque centrale. L’Institution explique que la révision et l’actualisation, courant 2020, des outils et méthodes de supervision tiennent compte des évolutions des risques inhérents à la profession et des enseignements tirés, notamment, de la crise financière internationale.

Par ailleurs, la Banque d’Algérie a tenu à rassurer, par la même occasion, quant à la résilience et la solidité du système bancaire algérien face aux chocs externes. «Globalement, le système bancaire algérien demeure résilient et solide, comme en témoignent ses ratios de solvabilité, la rentabilité et les coefficients de liquidité conséquents des banques de la place, maintenus à des niveaux appréciables en dépit du double choc de la chute des prix du pétrole depuis 2014 et de la crise sanitaire de la Covid-19», écrit le régulateur bancaire dans son communiqué. Chiffres à l’appui, la banque centrale a fait savoir qu’à fin 2020, «le coefficient de solvabilité des banques s’établit à 18,76%, soit le double de la norme de 9,5%. Le coefficient de liquidité de la place a atteint à la même période le seuil de 92,52%, alors que la norme en vigueur est fixée à 60%». Bien évidemment, cette amélioration de la situation des banques était rendue possible grâce à plusieurs interventions courant 2020, dont la baisse du taux des réserves obligatoires, lequel est passé de 10%, en 2019, à 3% à fin 2020. Cette mesure a permis de libérer environ 700 milliards de dinars sur l’exercice 2020. La Banque d’Algérie reste confiante quant à l’effet positif des innovations en matière de produits et services bancaires mis sur le marché ces dernières années. «Avec la mise sur le marché, au cours de ces 5 dernières années, de nouveaux produits bancaires, notamment le déploiement d’offres de services bancaires à distance (en ligne) et le lancement de la finance islamique, les banques de la place s’engagent à consolider davantage leur rôle d’intermédiation et d’inclusion financière, en facilitant l’accès aux services bancaires à une large frange de la population et d’opérateurs économiques», conclut l’institution monétaire.

