Par Hamid Bellagha

«Hier, l’effigie mythique de la capitale des Hauts-Plateaux a encore subi les affres des ressentiments érotiques d’un forcené, -car il faut l’être pour s’attaquer aux attributs sexuels d’une statue- et qui, cette fois heureusement, n’a pas pu aller au bout de sa tâche destructive.» C’est ce que nous avions écrit sur ces mêmes colonnes en décembre 2017. Nous avions aussi ajouté, «en attendant qu’un autre exalté tente de rééditer l’exploit de Boumarto». Ce que toute personne censée n’espère point, mais appréhende, tant que des élus «encouragent ce genre de comportement». Rappelons-le, des élus de l’hémicycle avaient trouvé des circonstances atténuantes au déchaîné de l’époque et proposé d’enfermer la statue, pas «Boumarto», dans un musée pour qu’elle cesse «d’exciter» les passants du plus célèbre boulevard de Sétif. Malgré «les recommandations» de nos «chers» députés, la statue a été livrée à des experts algériens qui ont une grande expérience et une parfaite maîtrise de la restauration des objets d’art et la statue avait retrouvé son aspect originel, n’en déplaise aux députés qui proposaient de la cacher aux yeux des passants.

Néanmoins, nos prémonitions ont été hélas confirmées car la statue de la fontaine d’Aïn El Fouara a de nouveau été vandalisée. Un autre exalté, effectivement, un individu d’une vingtaine d’années, dont on ignore les orientations, mais on les devine quand même, s’est attaqué à la statue avec une pierre selon les témoins sur place. Un «Bouhadjra» cette fois qui espérait atteindre ses funestes desseins à l’aide d’une grosse pierre.

Dans une déclaration faite à l’APS, le directeur de la culture et des arts, Oualid Benbrik, a affirmé que l’auteur de ces actes de destruction a été arrêté par les agents de la sûreté urbaine.

Encore une fois, des experts seront envoyés au pied de la néréide de Sétif pour mesurer les dommages et établir un constat avant le début de l’opération de restauration de la madone de l’antique Setifis.

Il convient de rappeler que la statue emblématique d’Aïn Fouara de Sétif a été la cible, en décembre 2017, d’un acte similaire de vandalisme perpétré par un individu aux motivations obscurantistes.

Il faut noter, malheureusement, que c’est la quatrième tentative de destruction de la statue. Il y a eu auparavant un plasticage de la néréide en 1997, une tentative de destruction de nuit par des inconnus en 2006, et enfin celle de décembre 2017, où «Boumarto» a été sous les feux de la rampe après avoir été filmé en train de détruire la statue et menaçant tous ceux qui tentaient de l’en dissuader. De Boumarto à Bouhadjra, du marteau à la pierre, en passant par les coups de pioche et le plasticage, la néréide de Aïn El Fouara demeure et demeurera, n’en déplaise aux obscurantistes, à sa place, elle, la fierté des Sétifiens qui ne se lassent pas de boire à sa fontaine, tout comme les nombreux touristes qui s’y abreuvent avec comme «récompense» un retour rapide à la capitale des Hauts-Plateaux.

Il faut savoir que la statue de Aïn El Fouara a été réalisée par le sculpteur français d’origine italienne, Francis de Saint-Vidal, il y a plus 120 ans. Elle évoque, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, une femme semi dénudée, sans aucune offense, perchée sur une assise en forme de rocher, haute de 2 mètres, d’où jaillit une eau pure qui ne s’est jamais asséchée. La statue avait été classée propriété culturelle nationale en 1999 après la première tentative de sa désintégration. n

