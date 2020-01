L’auteur-compositeur et interprète Akli D a dévoilé, sur la plateforme Youtube, le clip de son tout nouveau single intitulé «Yes papa !», un cocktail revigorant de sons kabyles, africains, latinos, rock et reggae, en prélude à son quatrième album autoproduit, prévu pour début mars 2020. Le clip comptabilise déjà près de vingt-cinq mille vues à peine quelques jours après sa mise en ligne.

Véritable clip empli de fraîcheur et de joie de vivre, illustré par de nombreux invités connus et anonymes, qui esquissent des pas de danse exprimant l’enthousiasme et la liberté d’être, « Yes papa ! » est ainsi «une ode à la jeunesse qui se bat de manière pacifique et positive pour un avenir meilleur », souligne un communiqué parvenu à la Rédaction, où il est précisé que «Akli D est très proche de cette jeunesse, qui l’adule, l’invite dans les universités, qui le suit massivement sur les réseaux sociaux. Akli D répond d’ailleurs très souvent présent car il est essentiel à ses yeux de ne pas les oublier et de leur insuffler l’espoir».

Il est à souligner que le titre single «Yes papa !» est une expression qu’utilise Akli D, reprise avec ferveur par son public, lors de ses concerts où une véritable symbiose s’installe lors de chaque rencontre. Fidèle à son style musical, Akli D propose dans son nouveau titre un son «feel good» où, « comme à son habitude, il mêle avec brio, les sonorités afro-beat J, kabyles pour une fusion musicale unique », souligne-t-on. Le clip est réalisé par Azro Magora avec Azarts TV et Larbi Cherif Abderrazak sous la direction artistique de Sabrina Kirèche

« Troubadour des temps modernes »

Se revendiquant comme un « troubadour des temps modernes », Akli D parcourt, depuis vingt ans, salles et scènes diverses, guitare à la main, chantant l’exil, la femme ou la liberté avec une musique faite de partage et de fraternité. De son village natal kabyle, où il découvre la scène dès l’âge de treize ans, jusqu’à la scène parisienne, en passant par des aventures irlandaises et américaines, Akli D a brassé tout au long de ces années un large éventail de sonorités et styles musicaux pour offrir à ses admirateurs un répertoire kabyle régénéré en résonance avec la world music. Bercé très jeune par les chants spirituels de sa mère, influencé par ses frères, l’un harmoniciste, l’autre guitariste, Akli D était ainsi prédestiné à faire de la musique sa vocation. Guitare en bandoulière et le cœur empli d’espoir, il part à la découverte du monde dès les années quatre-vingts avec une première escale en France. Sans un sou en poche et bien décidé à faire sa place, il commence par jouer dans le métro parisien et dans la rue. Inspiré par les sons reggae de Bob Marley, le folk de Bob Dylan, le châabi de Hasnaoui, Slimane Azem et Djamel Allam, les tonalités africaines de Femi Kuti et le rock de Neil Young, Akli D interprète et mixe toutes ces influences pour en faire un cocktail original et captivant. Au gré des années, l’artiste découvre de nouvelles sonorités lors de ses voyages à Cuba, en Afrique du Sud, en Irlande et en Espagne notamment. Dès lors, de Paris à San Francisco, en passant par les déserts maliens et les montagnes kabyles, Akli D se fait une place bien à lui au sein de la world music. Il sort son premier album, « Anefas Trankil » en 1999. Son deuxième album « Ma Yela » en 2006 est produit par Manu Chao. S’ensuit un troisième album « Paris- Hollywood » en 2011. Au fil de la sortie de ses différents albums, il connaît une notoriété de plus en plus grande, en tant que chanteur qui apporte un nouveau souffle à la chanson kabyle, mais, également, en tant qu’artiste international. Il se produit dès lors au sein des plus grands festivals d’Europe et il est également programmé dans les grandes salles françaises, dont les prestigieux « Olympia », « Zénith », « Bataclan ». Ses talents d’auteur-compositeur-interprète lui permettent de collaborer, en studio ou sur scène, avec des artistes de renom dont notamment Manu Chao, les Ogres de Barback, Magyd Cherfi, Steeve Hillage, les musiciens de Van Morrison et Billy Cobham.

Fort de sa notoriété, Akli D, véritable artiste engagé par ses racines et son parcours de troubadour, répond toujours présent pour soutenir des actions telles que l’aide aux orphelins tchétchènes, le combat des sans-papiers, la lutte des femmes contre le code de la famille en Algérie et, de manière générale, toutes les causes qui touchent au cœur du chanteur humaniste. Cet engagement, il l’exprime aussi dans plusieurs de ses chansons, à l’instar de «Tchetchenia », « Malik », «Salam», « Ar Paris » et, aujourd’hui, «Yes papa» en soutien à la jeunesse qui se bat pacifiquement. Véritable artiste de scène, Akli D séduit lors de chacun de ses concerts, avec une énergie débordante et la générosité du partage de fortes émotions avec son public. En attendant, la tournée promotionnelle de son nouvel album, Akli D donne déjà rendez-vous à ses fans et au grand public le 28 février prochain pour un concert au « Tamanoir » à Gennevilliers, en France. Fidèle à son public algérien, qui répond toujours présent en masse, il est fort à parier que des dates de concerts sont également prévues en Algérie au courant de cette année au grand bonheur de ses fans.n