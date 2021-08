L’alimentation en eau potable reste toujours suspendue au niveau des quartiers de plusieurs communes du centre et de l’ouest de la wilaya d’Alger suite à un second incident sur la canalisation de transfert d’eau de Garidi vers les ouvrages hydrauliques de Bouzareah, a indiqué dimanche la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) dans un communiqué.

«Suite à la remise en service progressive, ce jour le dimanche 08 Aout 2021 à 08h, de la canalisation de transfert d’eau de Garidi vers les ouvrages hydrauliques de Bouzareah, un second incident s’est produit sur cette même canalisation, nécessitant l’arrêt immédiat du refoulement», explique la même source. Des travaux de terrassement sur la canalisation viennent d’être entrepris par les équipes de SEAAL pour procéder à la réparation de cette seconde fuite, dont les travaux s’achèveront le lundi 09 Aout 2021 à partir de 17h00, fait savoir l’entreprise.

A cet effet, l’alimentation en eau potable restera toujours suspendue jusqu’à la fin des travaux au niveau des quartiers des communes de Bouzaréah, Ben Aknoun (RN 11, les Asphodèles, Mustapha Khalef), Beni Messous, Oued Koriche (quartier le beau fraisier), Dely Brahim (en partie), Cheraga (en partie), Bologhine (quartier Zghara), Rais Hamidou (quartier Sidi Lekbir) ainsi qu’El Biar (Quartiers le Mondor, rue louis rouget et le gai soleil). Dès le rétablissement de l’alimentation en eau potable, les communes de Bologhine (quartier de Zghara), Rais Hamidou (quartier de Sidi Lekbir) et de Béni Messous (en sa totalité), Chéraga, et Dély Brahim, seront alimentées lundi à partir de 22h, selon le communiqué.

Quant aux communes de Bouzareah, Ben Aknoun (RN11, les Asphodèles, Mustapha Khalef) Oued Koriche (quartier le beau fraisier), et El Biar (Quartiers le Mondor, rue Louis Rouget, le gai soleil), elles verront leur alimentation en eau rétablie mardi partir de 08h.

Un dispositif mobile de dotation en eau potable sera mis en place afin d’assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers). «SEAAL rassure ses clients des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès l’achèvement des travaux», précise le document. n

