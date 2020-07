Depuis près de 5 mois qu’elles sont à l’arrêt, les agences de voyages ne savent plus à quel saint se vouer. Les rencontres avec la tutelle, depuis le début de la crise, se sont multipliées au cours des dernières semaines sans pour autant aboutir à des mesures concrètes. Le secteur allait mal, mais aujourd’hui, c’est la chute libre. La dernière réunion entre le nouveau ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, et les représentants des agences de voyage, tenue jeudi dernier, a été encore une fois «abstraite». Rien de tangible n’est sorti de cette rencontre. Les représentants officiels des opérateurs du tourisme se sont, pour la énième fois, employés à faire le point de tous leurs problèmes avant d’évoquer, encore, l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités. Ils ont à nouveau fait part de leurs propositions pour accompagner les agences de voyage dans ce moment de crise. Des propositions qui ont déjà été acheminées au gouvernement sans ce que ce dernier ne se soit encore prononcé. «Le ministre a promis de prendre en charge nos préoccupations les plus urgentes et pour cela, il compte se réunir avec les parties concernées du secteur dans les prochains jours», font-ils savoir. Un engagement que l’ancien ministre du Tourisme, Hacène Mermouri, avait également pris mais dont les résultats ne sont toujours pas connus. Ce qui a fortement ébranlé la foi des agences de voyages en la tutelle. En désespoir de cause, elles ont lancé un appel de détresse sur les réseaux sociaux. «Nous sommes agents de voyages, nous sommes chefs d’entreprise, nous sommes créateurs d’emploi et nous sommes payeurs d’impôts. Notre activité est en danger et en voie de disparition. Où sont nos représentants ? Où est la tutelle ? Pourquoi n’y a-t-il pas de mesures pour sauver nos agences de voyages ?», se demandent-elles. Beaucoup d’agences de voyage estiment que leurs représentants, à savoir le Syndicat national des agences de voyage et la Fédération nationale des agences de voyage, ne les défendent pas assez. Ces représentants, pour leur part, déplorent que très peu d’opérateurs aient adhéré au syndicat ou à la fédération, à savoir 20% seulement des agences de voyages. D’où l‘appel des professionnels du secteur de créer une seule entité pour abriter toutes les agences de voyages, qui soit plus crédible pour jouer le rôle d’interlocuteur face à la tutelle et aux pouvoirs publics. Dans leur appel de détresse, les opérateurs confient se sentir seuls et abandonnés sans qu’il n’y ait une oreille attentive ni de la part de la tutelle ni de celle du gouvernement. «Cela nous donne l’impression que nous n’existons pas. Nous sommes 3 500 agences de voyages donc 3 500 chefs d’entreprise en danger et plus de 20 000 employés qui risquons d’être au chômage. Nous sommes les sacrifiés de la crise pendant que partout dans le monde des mesures ont été prises pour sauver les entreprises sinistrées. Chers confrères, prenons notre destin en main, soyons solidaires, nous sommes les premiers à avoir été atteints et serons les derniers à en sortir», concluent-ils. Pour ces derniers, après l’annulation de la saison saharienne, de l’omra et du hadj, la saison estivale était leur dernier espoir.

L’espoir persistait même si les frontières terrestres, aériennes et maritimes demeuraient clauses. «Mais face à la hausse de contaminations au coronavirus, nous sommes sûrs maintenant que la saison estivale est une saison blanche.» C’est pour cette raison d’ailleurs que les agences de voyages n’ont pas jugé utile de reprendre leurs activités, alors qu’elles sont autorisées à le faire depuis le mois de juin. «Dans la situation actuelle, ou bien l’Etat nous aide pour survivre ou bien, nous sommes laissées pour compte et ce sera la faillite assurée», concluent-ils. n

