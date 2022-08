Par Feriel Nourine

S’il fallait un indice réel pour confirmer le dégel dans les relations entre l’Algérie et la France, les trois jours que vient de passer Emmanuel Macron à Alger et Oran, seraient sans doute tout indiqués.

Le contenu du programme qui a marqué la visite du Président français en Algérie semble bel et bien avoir été dégagé pour s’inscrire dans une dynamique que les Présidents des deux pays se disent déterminés à verser au compte d’une nouvelle étape des relations bilatérales.

Celle qui ne se limite pas de mettre fin à la crise ayant secoué ces relations pendant plusieurs mois, mais qui la transcende déjà en orientant la coopération dans le sens de perspectives d’avenir qui dépasseront le dégel et le réchauffement pour servir les « liens d’exception » constamment évoqués de part et d’autre.

En ce sens, un nouveau partenariat sera bâti au profit de la jeunesse dans plusieurs domaines, entre autres, économique, technologique, de l’innovation, de l’énergie, de la culture.

Le lancement de ce gros chantier n’a pas commencé avec la venue en Algérie du locataire de l’Elysée. Il a eu lieu il y a déjà plusieurs mois, lorsque le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue français, ont entamé un timide retour au dialogue qui a, par la suite, ouvert la voie à un échange fréquent de discussions et de messages entre les deux chefs d’Etat, avant que cette visite ne vienne confirmer que la normalisation a été réellement accomplie.

Partant, le chemin vers l’avenir auquel aspirent les deux hauts responsables des deux pays se fera sous escorte de « La Déclaration d’Alger pour un partenariat renouvelé » que les observateurs qualifient d’acquis important au service des engagements pris par les deux parties, et des défis auxquels sont appelés à faire face ces engagements.

