Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19) s’est encore alourdi hier. L’Algérie a enregistré 131 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 14 nouveaux décès en 24 heures, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, le professeur Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Ce nouveau bilan porte le nombre total des cas confirmés positifs au Covid-19 à 847 et celui des décès à 58, a-t-il ajouté.

Si le nombre de cas contaminés a diminué d’un seul cas hier, soit 131 contre 132 avant-hier, celui des décès a augmenté passant de 9 avant-hier à 14 hier. C’est le plus grand nombre de décès suite à une contamination au coronavirus qu’a connu le pays. Les nouveaux cas de décès ont été enregistrés à Alger avec 5 personnes décédées, soit le plus grand nombre, et Blida avec 3 personnes. Les autres cas sont répartis à travers 6 autres wilayas qui ont enregistré un décès chacune. Il s’agit de Ghardaïa, Oum El-Bouaghi, Relizane, Médéa, Tizi Ouzou et Aïn Témouchent, selon les précisions fournies par M. Fourar.

«Les 847 cas confirmés sont répartis sur 39 wilayas du pays, alors que les décès ont été enregistrés au niveau de 19 wilayas», a-t-il précisé. Concernant le nombre de personnes guéries, il a déclaré que celui-ci a atteint 61. Comme à l’accoutumé, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus a réitéré les recommandations à l’adresse des citoyens qui consistent à «respecter les recommandations des spécialistes s’agissant des règles d’hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire, afin d’éviter toute contamination au coronavirus».

Le bilan quotidien présenté par le Pr Fourar, qui est également directeur de la prévention au ministère de la Santé, entre dans le cadre de la transparence dont font preuve les pouvoirs publics concernant l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui s’est exprimé sur ce sujet, mardi, a souligné cet aspect de la transparence dans la communication sur tout ce qui touche à cette pandémie qui a fauché des dizaines de milliers de vie dans près de 190 pays et territoires à travers le monde. «Dès que l’Algérie a enregistré le premier cas de coronavirus, introduit par un ressortissant étranger, nous avons communiqué. De même que nous avons été les premiers à effectuer des contrôles aux niveaux des aéroports et des ports et à rapatrier nos ressortissants, notamment de Wuhan (Chine), et à les placer en isolement», a-t-il dit, lors d’une entrevue avec des représentants de médias nationaux diffusée avant-hier soir par la Télévision publique.

Par ailleurs, «à ceux qui prétendent que l’Algérie a tardé à prendre des mesures préventives contre l’épidémie», le président de la République a estimé que «ces allégations procèdent d’une virulente attaque contre l’Algérie». «Nous avons rien à cacher concernant cette épidémie», a-t-il tranché.

Sur le plan thérapeutique, de nombreux patients qui se trouvent au niveau des hôpitaux sont soignés à base du protocole de traitement à la Chloroquine, médicament produit localement. Concernant ce traitement, le président de la République, se référant aux discussions qu’il a eues avec le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a déclaré que le protocole thérapeutique à base de Chloroquine contre le nouveau coronavirus avait montré son efficacité sur certains patients, rappelant que l’Algérie avait été parmi les premiers pays à utiliser ce médicament. Tout en soulignant que «le débat sur l’efficacité de ce médicament est un débat scientifique et non politique», le président de la République a évoqué, en citant le ministre de la Santé, «des indicateurs positifs», ajoutant que le résultat final sera visible au bout de dix jours, soit à la fin du protocole. L’Algérie dispose, selon M. Tebboune, d’un stock permettant «le traitement de 200.000 Algériens».

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait 43.000 décès dont 30.000 sur le continent européen à lui seul. Le nombre de cas confirmés au coronavirus a dépassé la barre des 886.000 personnes.

Articles similaires