Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) porte à la connaissance des nouveaux boursiers algériens, retenus pour l’Espagne au titre de l’année académique 2020-2021, qu’un vol spécial est programmé le samedi 14 novembre 2020 à 10h00, indique samedi un communiqué de ce département. A ce titre, les concernés sont conviés à se présenter audit ministère, le mardi 10 novembre 2020 à 09h00, pour accomplir les formalités de départs, à savoir le retrait des documents de départ et l’accomplissement des formalités de change, le jour même, ainsi que l’organisation, le lendemain mercredi, par le MESRS du test PCR, précise la même source. Les étudiants habitant en dehors d’Alger seront hébergés, dès le mardi 10 novembre, en résidence universitaire et ce, jusqu’à leur départ, ajoute la même source, conviant les intéressés à « se munir des documents et des effets personnels essentiels et indispensables à leur voyage », est-il ajouté. Par ailleurs, les boursiers ayant achevé leur formation, à fin octobre 2020, et dont la liste est publiée sur les sites web du MESRS et des Conférences régionales, sont informés qu’un vol spécial de rapatriement sera organisé à partir de Madrid (Espagne), le samedi 14 novembre 2020 à 17h00. L’ensemble des boursiers concernés par cette mesure sont invités à prendre « toutes les dispositions appropriées pour rejoindre Madrid dans les délais requis, aux fins de bénéficier de la formule de rapatriement et d’embarquer à bord du vol spécial organisé avec Air Algérie », conclut le MESRS.

