C’est une hausse considérable qui a été constatée en termes de nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19) lors de la présentation du bilan hier. Elles sont, en effet,

199 personnes à avoir été testées positives au Covid-19 en 24 heures. En outre l’Algérie a enregistré 7 nouveaux décès en 24 heures également, a annoncé, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Ces nouveaux chiffres font porter le bilan total à 3848 cas confirmés au Covid-19 et à 444 cas de décès depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, a indiqué le même responsable lors du point de presse quotidien consacré à la présentation de l’évolution de l’épidémie dans le pays, ajoutant que le nombre des personnes guéries a atteint 1702, dont 51 durant les dernières 24 heures.

Le nombre de nouveaux cas confirmés qui frôle de très près la barre de 200 personnes est, de toute évidence, une conséquence du relâchement et de l’insouciance constatés en matière de respect des mesures de prévention dans pratiquement toutes les régions du pays, notamment depuis la veille du ramadan, où même à Blida qui était en confinement total alors, les citoyens n’ont pas hésité à sortir pour faire les rituels achats pour le mois du jeûne. Pourtant, tout le monde insiste, parmi les spécialistes de la santé, les autorités sanitaires ou encore l’ensemble des pouvoirs publics, sur le respect des mesures d’hygiène et de prévention que l’ensemble des citoyens connaissent par cœur, à n’en pas douter. «Nul ne peut dire maintenant qu’il ne connait pas les mesures de prévention», a fait remarquer, à juste titre, l’un des membres du Comité scientifique.

Le rush dans les marchés et autres lieux de commerce sans aucun respect de la distanciation sociale ni port de masque ont fait que le nombre de cas confirmés ait augmenté de façon sensible. Les médecins, qui ont perdu nombre de leurs confrères lors de cette pandémie, n’ont eu de cesse de mettre en garde contre toute négligence ou relâchement, appelant à «la conscience des citoyens» et à «la responsabilité individuelle et collective pour éviter la propagation de la pandémie». Notons que le nombre des cas confirmés au coronavirus est réparti sur 47 wilayas.

Intervenant à l’occasion de la présentation du bilan quotidien, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, qui est également membre du Comité scientifique, a indiqué qu’«en plus des mesures préventives prises par les pouvoirs publics et en dehors du confinement sanitaire appliqué à chaque wilaya, il est du devoir de tout un chacun de respecter les gestes barrières». Le ministre a notamment cité «la distanciation sociale» qui doit être rigoureusement respectée «conformément aux mesures prises par le comité scientifique pour assurer un retour le plus tôt possible à une vie normale».

Pour en revenir au bilan, Dr Fourar a indiqué que les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% de l’ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. Il a, également, fait savoir que 11 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas hier, tandis que 21 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 15 autres ont enregistré plus de 4 cas, relevant que les wilayas de Blida, Oran, Sétif, Ain Defla, Constantine, Tlemcen et Tiaret sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures.

Petite note d’optimisme, le Dr Fourar a indiqué que le nombre de patients sous traitement a atteint 6666, comprenant 2681cas confirmés par analyses de laboratoires et 3985 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner. Néanmoins, 17 patients sont toujours en soins intensifs. Le membre du Comité scientifique a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention dont la distanciation sociale, de même que le suivi des recommandations des spécialistes pour faire barrage à la transmission de Covid-19.