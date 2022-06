Le projet de loi relative à l’investissement n’est plus un projet. Il a été acté par les députés lors de la dernière session parlementaire. L’investissement tel qu’on l’a connu appartient désormais au passé avec sa cohorte de contradictions, d’approximations et de calculs… d’épiciers.

Le nouveau code est donc depuis hier « prêt à l’emploi» et les mois à venir nous renseigneront sur la pertinence de cet outil qui ferait une petite révolution dans la sphère des investissements. Deux ministres de l’exécutif en ont fait l’apologie devant Boughali et ses députés, assurés quand même que leur proposition passerait comme une lettre à la poste.

Un nouvel avenir se déclare où les start-ups, les secteurs d’affairements prioritaires à forte valeur ajoutée, le développement territorial constant et équilibré, la valorisation des ressources naturelles et les matières premières locales, le transfert technologique, l’amplification de l’innovation et l’économie de la connaissance, et les emplois pérennes seront les maîtres mots d’une économie qui sera sans conteste tournée vers la performance qui fait cruellement défaut chez nous.

La loi relative à l’investissement ne pourrait bien sûr se développer ni s’appliquer sans le rouage essentiel pour son application, la ressource humaine. Il faudra donc appliquer dorénavant le vieux slogan jamais concrétisé de « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut». La nouvelle vision d’accompagnement devra donc s’atteler à créer un climat d’affaires serein, favorable à toutes les velléités, qu’elles soient nationales ou étrangères. Car, il faut bien l’avouer, l’Etat providence n’a pas toujours été de bon conseil et une plateforme facilitatrice pour les investisseurs serait la bienvenue, sans pour autant brader les acquis sociaux, que ce soit au profit d’un capital local ou allochtone.

L’exemple le plus illustratif des nouvelles donnes de la loi sur l’investissement reste sans conteste la disparition, sauf dans certains cas où la souveraineté nationale est engagée, de la loi 49/51 qui était l’obstacle le plus important à l’investissement.

L’Algérie qui ne saurait rester au banc de la communauté internationale quand il s’agit d’investissements directs se doit de repenser sa vision de partenariat commercial, surtout que l’on est toujours à la traîne pour l’adhésion à l’OMC.

Il s’agit maintenant de regarder l’avenir droit dans les yeux et mettre tous les atouts sur la table pour pouvoir gagner une place de choix dans le concert très restreint des nations accomplies.

