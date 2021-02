Alors que Manchester City affronte Liverpool dans ce choc de Premier League aujourd’hui (17h30), Jürgen Klopp et Pep Guardiola se rendent coup pour coup en conférence de presse. Comme à leur habitude. En conférence de presse, le technicien espagnol s’est dit déçu par les récentes déclarations de l’entraîneur allemand.

Juste avant le déplacement de City à Liverpool, Jürgen Klopp avait déclaré que son équipe était fatiguée et qu’elle n’avait pas eu de «pause de deux semaines» comme les hommes de Guardiola. L’ancien coach de Dortmund fait référence à l’annulation de la rencontre entre les Citizens et Everton à quelques heures du match après des cas de coronavirus. Les joueurs avaient eu une semaine après le Boxing Day.

Guardiola est revenu en conférence de presse sur les remarques de Klopp. «Il a fait une erreur, c’était deux mois, trois mois, quatre mois – c’est pourquoi nous sommes dans le top quatre maintenant. Jürgen doit revoir le calendrier. Nous avons eu le covid, nous avons eu une semaine, nous avons joué avec 14 joueurs à Stamford Bridge. (…) Quand je le verrai, je lui demanderai combien de temps, nous avons passé hors compétition. Je suis surpris, je pensais que Jürgen n’était pas ce genre de manager. Je ne m’attendais pas à ce commentaire. C’était peut-être un malentendu.» Bonne ambiance.

