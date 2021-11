De fortes pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, affecteront plusieurs wilayas du nord du pays à partir de lundi soir, selon un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie (ONM). Les wilayas d’Alger, Tipaza, Blida, Médéa, Boumerdès, Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia, Jijel, Skikda, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Mila sont placées en vigilance « orange » à partir de 18 heures jusqu’à mardi à la même heure « au moins », précise la même source. La quantité de pluie estimée durant la validité de ce BMS devrait varier entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm sur les wilayas côtières. Les wilayas d’Ain Defla, Chlef, Tissemsilt et Relizane sont également placées en vigilance orange à partir de mardi à 9 heures jusqu’à mardi à 18 heures « au moins ». La quantité de pluie estimée durant la période de validité de ce BMS pour ces wilayas, devrait varier entre 20 et 40 mm. Par ailleurs, la wilaya d’Illizi est également placée en vigilance « orange » à partir de lundi à 18 heures jusqu’à mardi à 18 heures. La quantité de pluie estimée durant la validité de ce BMS devrait varier entre 20 et 40 mm.

Articles similaires