C’est un record des nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) qui a été enregistré durant les dernières vingt-quatre heures en Algérie. Le bilan présenté fait état de 240 nouveaux cas, soit 43 de plus que la veille où il avait été enregistré 197 nouveaux cas.

Ce nouveau chiffre dépasse de loin tous les autres enregistrés depuis l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie il y a quatre mois. Ce qui confirme, si besoin est, l’inquiétude exprimée par les autorités sanitaires et par tous les professionnels de la santé, sans exception, quant à la situation épidémique notamment dans certaines wilayas.

Le pays totalise, depuis le début de la pandémie, 12.685 cas confirmés, soit 29 cas pour 100.000 habitants, un ratio qui ne cesse d’augmenter ces derniers jours, alors qu’il s’était de seulement 21 cas pour 100.000 habitants il y a moins d’un mois, soit le 31 mai dernier.

Le nombre de décès a connu une très légère baisse avec 7 nouvelles personnes décédées durant les dernières vingt-quatre heures contre 8 la veille, tandis que celui des guérisons a marqué une hausse avec 146 patients guéries contre 118 la veille, a indiqué le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des personnes décédées s’élève, ainsi, à 885 et celui des personnes guéries ayant quitté les structures hospitalières est passé à 9.066, selon les précisions du Dr Fourar fournies lors du point de presse quotidien consacré à la présentation du bilan de Covid-19 durant les dernières vingt-quatre heures. Il a fait remarquer que «les personnes âgées de 65 ans et plus» continuent de payer le plus lourd tribut de la pandémie puisqu’elles représentent «66% du total des décès».

Dr Fourar a fait savoir que «29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 10 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures». Il a ajouté que «25 wilayas ont enregistré entre 1 et 5 cas, tandis que 13 wilayas ont notifié plus de cinq cas chacune».

Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur (basé sur Hydroxy-chloroquine) s’élève à 29 832, a poursuivi Dr Fourar, précisant que 48 patients sont actuellement en soins intensifs, soit une légère hausse par rapport à la veille (45 cas).

Le Dr Fourar a affirmé que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique», rappelant l’obligation du respect du confinement et du port des masques. Il a aussi appelé à «veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques», étant donné que ce sont elles qui paient de leur vie le prix de l’insouciance des autres.I. D.

