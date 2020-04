L’Algérie a enregistré 89 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 9 nouveaux cas de décès et 52 nouveaux cas de guérisons en 24 heures, selon le bilan quotidien présenté, hier, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar.

Ces chiffres font porter le nombre total de cas confirmés à 2.718, celui des décès à 384 et celui des guérisons à 1.099, a ajouté le même responsable lors de la conférence de presse consacrée à l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Algérie. Les chiffres qu’il a présentés font ressortir une stabilisation des cas confirmés, de même qu’un nombre de décès qui est resté en-deçà des 20 cas depuis une semaine et en-deçà de 10 cas pendant trois jours consécutifs.

Le nombre de personnes guéries ayant quitté les structures hospitalières est en constante hausse, grâce au protocole de traitement à l’hydroxychloroquine qui est administré actuellement à 4.205 patients. Cette situation qui continue de prêter à l’optimisme ne doit cependant permettre ni admettre aucun relâchement en termes de vigilance et de prudence, sachant qu’environ 53% des personnes dont la tranche d’âge se situe entre 25 et 60 ans sont peu scrupuleuses en matière de respect du confinement, condition incontournable pour faire barrage à la propagation de la pandémie.

Le non-respect du confinement par certains citoyens est largement constaté par tous. Tous les jours. Et presqu’à toute heure, de jour comme de nuit. Face à ces comportements qui risquent non seulement de mettre en danger ceux qui se mettent en infraction mais aussi leurs proches et toute autre personne avec laquelle ils entrent en contact, les citoyens n’hésitent parfois pas à appeler les services de l’ordre afin qu’ils interviennent, notamment au niveau des quartiers.

A ce propos, le directeur de la Sécurité publique, le contrôleur de police Aissa Naili, qui a expliqué que les forces de l’ordre font un grand travail de sensibilisation auprès de la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a néanmoins déploré que des violations continuent d’être observées au quotidien en ces temps de pandémie inédite.

«Certains citoyens n’ont pas respecté les dispositions prévues dans les deux décrets exécutifs relatifs au confinement sanitaire», a-t-il déclaré, hier, ajoutant que «89.843 infractions ont été enregistrées durant la période allant du 22 mars au 18 avril, impliquant 50.412 individus arrêtés et 19.247 autres poursuivis, en sus du contrôle de 33.028 véhicules dont 5.049 ont été mis en fourrière. Il y a également eu 1.643 infractions liées au rassemblement de plus de deux personnes et 1.007 autres au non-respect de la distanciation sociale outre 273 infractions liées aux non-respect des mesures de protection par les vendeurs dans les marchés des fruits et légumes, dont certains ont été fermés en coordination avec les autorités locales, et ce, afin d’éviter leur transformation en foyers de propagation de la pandémie».

Le même responsable a fait état de la mobilisation, par le Commandement de la Sûreté nationale, de «plus de 180.000 policiers, tous grades confondus, pour la mise en œuvre des plans opérationnels visant à endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus».

