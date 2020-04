Quatre-vingt-neuf (99) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et dix (10) nouveaux décès ont été enregistrés en Algérie lors des dernières 24 heures, portant ainsi le nombre de cas confirmés à 2910 et celui des décès à 402, a indiqué hier le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Le nombre de guérisons a augmenté de 99 (+53 la veille) pour atteindre 1204, selon le Pr Fourar, qui précise que 4852 personnes sont traitées à la chloroquine, dont 1742 cas confirmés et 3110 cas suspects.

La décision de déconfinement en Algérie, qui lutte depuis plusieurs semaines contre le coronavirus (Covid-19), «évoluera en fonction de la situation», a indiqué hier à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, dans une déclaration à l’APS. «Il n’est pas question de déconfiner pour le moment (le confinement a été rallongé jusqu’au 29 avril en cours), d’autant que le Ramadan est un mois de rencontres, de sorties etc. Cela risque d’affecter tout le travail qui a été fait jusqu’à présent ayant permis de stabiliser la situation. Si nous avons des indicateurs qui montrent que la situation est plus ou moins stabilisée et si nous n’avons pas de foyers qui réapparaissent, je pense que nous pourrions amorcer un déconfinement progressif qui puisse permettre à l’économie de reprendre un souffle, à la population d’être moins peinée, moins gênée», a-t-il dit à l’issue d’une visioconférence sur l’échange d’expérience africaine concernant le Covid-19. «D’ici le 29 avril, on verra, mais le déconfinement, touchera plus la wilaya de Blida (qui est en confinement total) que les autres wilayas qui sont toutes en confinement partiel», a-t-il estimé. «La décision de déconfinement ne m’appartient pas» et «évoluera en fonction de la situation», a-t-il ajouté, exprimant son espoir de voir la situation s’améliorer à Blida et que «le déconfinement pourrait être partiel dans cette wilaya comme à Alger (15h à 7h du matin), car elle présente presque le même nombre de sujets atteints».

Articles similaires