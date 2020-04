Ce sont 135 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 7 nouveaux décès qui ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, a annoncé hier le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie, Dr Djamel Fourar.

Ces nouveaux cas font augmenter le nombre total de cas testés positifs au Covid-19 à 3517 et celui des décès à 432, a-t-il ajouté lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Le nombre de guérisons, quant à lui, s’est établi à 50 durant les dernières 24 heures, portant le nombre total des personnes guéries et sorties

de l’hôpital à 1.558. Détaillant les décès,

Dr Fourar a précisé qu’ils ont été enregistrés à Blida qui en compte 3, à Alger avec 2 décès, à Boumerdes et Sétif avec un (1) dans chacune des deux wilayas. Le nombre des cas confirmés, lui, est réparti à travers 47 wilayas, selon le même responsable, qui a précisé que les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 55% de l’ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus. Ce qui démontre, encore une fois, que c’est la tranche d’âge des personnes appartenant à la catégorie de «la population active qui ne respecte pas les mesures de confinement», comme l’a expliqué Dr Fourar à maintes reprises.

Par ailleurs, 17 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas hier lundi, tandis que 14 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 16 autres ont enregistré plus de 4 cas, a indiqué le membre du Comité scientifique, relevant que les wilayas de «Blida, Constantine, Sétif et Tlemcen sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures».

Concernant le nombre de patients sous traitement, il atteint 6174 personnes, comprenant 2410 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3764 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner. On déplore, toutefois, la présence de 31 patients en soins intensifs.

M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d’éviter toute transmission du virus.

Dans le monde, le nouveau coronavirus a fait près de 210.000 morts, soit exactement 207.446 cas de décès, depuis son apparition en décembre dernier. Le nombre de cas confirmés approche très dangereusement de 3 millions puisqu’il a été recensé jusqu’à hier 2.990.559 cas d’infection officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires. n

Articles similaires