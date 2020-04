Le bilan annoncé hier sur la situation du coronavirus en Algérie fait ressortir une certaine stabilité de la situation de la pandémie. Le bilan d’hier annonçait 126 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 6 nouveaux décès enregistrés durant des dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19), Djamel Fourar.

Celui-ci a ajouté que le nombre de cas confirmés a ainsi augmenté à 3382 cas et celui des décès à 425 cas depuis le début de la pandémie. Concernant le nombre de guérisons, il est en constante hausse, selon le Dr Fourar qui intervenait lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Il a fait savoir que leur nombre a atteint 1508 personnes guéries, dont 29 durant les dernières 24 heures qui ont toutes quitté les établissements hospitaliers.

Les six décès ont été enregistrés à Blida (2), Sétif (1), Bordj Bou-Arreridj (1), Tébessa (1) et Bouira (1), a-t-il précisé, ajoutant que le nombre des cas confirmés est répartis sur 47 wilayas. Le même responsable a révélé que le nombre de patients sous traitement a atteint 5368 les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 54% de l’ensemble des cas confirmés de coronavirus, alors que 65% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.

En outre, 18 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas ce dimanche, tandis que 17 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas, et 12 autres ont enregistré plus de 4 cas, a-t-il ajouté, relevant que les wilayas de Constantine, Bordj Bou-Arréridj, Oum El-Bouaghi et Béchar sont celles ayant enregistré le plus de cas durant les dernières 24 heures.

Il a également indiqué que le nombre de patients sous traitement a atteint 5863, comprenant 2293 cas confirmés par analyses de laboratoires et 3570 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 37 patients se trouvent actuellement en soins intensifs.

M. Fourar a rappelé, par la même occasion, la nécessité du strict respect des mesures de prévention, la distanciation sociale et de suivre les recommandations des spécialistes afin d’éviter toute transmission du virus, comme il a rappelé le numéro vert 3030 mis à la disposition de la population depuis l’apparition de Covid-19 dans le pays.

