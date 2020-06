La courbe est cas confirmés de coronavirus poursuit son ascension. L’Algérie a enregistré, en effet, 171 nouveaux cas positifs durant les dernières vingt-quatre heures contre 157 la veille. Les nombreux appels récurrents à la vigilance demeurent sont sans écho de la part d’une partie de la population dont l’indiscipline favorise la propagation de Covid-19, et ce, sans égard quant aux conséquences pouvant survenir sur tous les plans : sanitaire, économique et social.

Le nombre de décès s’est établi à 8 cas contre 9 la veille, marquant une très légère baisse, tandis que le nombre de guérisons a légèrement augmenté passant à 118 contre 115 la veille. Quant aux malades hospitalisés dans les services des soins intensifs, leurs nombre a augmenté à 45 contre 37 la veille. «Ce qui nous inquiète le plus, outre les cas confirmés, ce sont les patients admis en réanimation dont le nombre a augmenté», a déclaré récemment le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

Le total des cas confirmés s’élève, ainsi, à «12.248, soit 28 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 869 alors que le nombre des patients guéris est passé à 8.792», a déclaré, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Il a fait remarquer que «les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66 % du total des décès».

Il a, en outre précisé, lors du point de presse quotidien consacré à la présentation du bilan des dernières vingt-quatre heures, que «29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 11 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus».

Concernant le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur à base d’hydroxychloroquine, il a indiqué que celui-ci s’élève à 26.631. Il a rappelé, à cette occasion, que les en les enquêtes épidémiologiques menées dans 12 wilayas ayant connu une recrudescence en matière de nouveaux cas», comme il a encore appelé les citoyens «à être vigilants et à adhérer aux efforts consentis pour limiter la propagation du virus» car, a-t-il mis en garde, «le non-respect des mesures préventives, notamment le port obligatoire du masque protecteur, pourrait exposer la santé de la population à un véritable danger».

