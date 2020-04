Ce sont 116 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 3 nouveaux décès et 84 nouvelles guérisons qui ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures, portant le nombre de cas confirmés à 2.534, celui des décès à 367 et celui des guérisons à 930, a indiqué hier le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar. Ces chiffres mettent en évidence un nombre de décès en baisse et un nombre de guérisons en constante hausse. Ce qui est de nature à rassurer à laisser place à un certain optimisme.

Dans ce sens, le ministre de la Santé, la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou pour s’enquérir de la prise en charge des malades atteints de Covid-19, a exprimé son optimisme quant à l’évolution de la pandémie dans le pays.

M. Benbouzid, qui a visité le CHU Mohamed Nedir Mohamed et l’hôpital de Tigzirt, a indiqué que «l’Algérie n’a pas connu le scénario catastrophe, prédit par de scientifiques pour le 15 avril, annonçant un pic de plusieurs dizaines de morts».

Il a ajouté que la journée de «vendredi, nous n’avons eu aucun décès, alors que nous étions à une moyenne quotidienne de 20 décès, j’ai donc l’espoir que le nombre des morts par Covid-19 se réduit ou même s’annule complètement et on pourra peut-être annoncer la décrue et pourquoi pas réduire le confinement et soulager l’économie». Le ministre a rassuré que les dernières statistiques font ressortir une «nette stabilité» de la propagation de la pandémie, expliquant que «les mesures de lutte engagées par le gouvernement, l’observation des mesures de prévention et le confinement par les citoyens ont apporté des résultats».

Dans le monde, la situation continue de se détériorer. La pandémie de coronavirus a franchi le cap des 150.000 morts, dont près des deux tiers en Europe, et celui de 2,2 millions de personnes confirmées positives au Covid-19 dans 193 pays et territoires. Le nombre de décès augmente de jour en jour, obligeant la planète à procéder, également chaque jour, à un bilan macabre. Au total, elles étaient 150.142 personnes à avoir perdu la vie suite à leur contamination au coronavirus depuis son apparition en décembre dernier. Il s’agit également de plus de 2.207.730 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays. A propos de l’Europe, qui enregistre près des deux tiers des décès annoncés dans le monde, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que «la pandémie est loin d’être jugulée, avec «des chiffres constants ou accrus» dans l’est du continent européen et au Royaume-Uni.

Le même constat d’inquiétude est exprimé par l’OMS sur l’Afrique, qui vient de franchir la barre de 1.000, dont les trois quarts sont en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud. Pour le cas Algérie, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a déjà expliqué que le pays déclare tous les décès qui arrivent au niveau des hôpitaux, même ceux qui n’étaient pas diagnostiqués positifs au Covid-19, car il effectue des «tests post-mortem» «pour toutes les personnes qui décèdent dès leur arrivée à l’hôpital ou quelques heures plus tard. Ce que beaucoup de pays ne font pas».

La progression de la pandémie de coronavirus connait une progression rapide en Afrique, selon l’OMS qui estime toutefois qu’à ce stade elle pouvait encore être contenue. «Au cours de la semaine écoulée, il y a eu une hausse de 51% du nombre de cas recensés sur mon propre Continent, l’Afrique, et une hausse de 60% du nombre de décès recensés», a constaté le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Compte tenu de la difficulté d’obtenir des kits de diagnostic, il est probable que les nombres réels soient plus élevés», a-t-il affirmé au cours d’une conférence de presse virtuelle depuis Genève. n