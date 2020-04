L’Algérie a enregistré 93 nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 8 nouveaux décès et 53 nouvelles guérisons en 24 heures, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Djamel Fourar.

Ces nouveaux chiffres, qui marquent une certaine stabilité dans leur globalité par rapport à ceux annoncés la veille, portent le nombre total des cas confirmés à 2.811, celui des décès à 392 et celui des guérisons à 1.152, selon le bilan présenté par Dr Fourar, lors de la conférence de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de coronavirus en Algérie. Il y a lieu de noter que le nombre de personnes décédées est resté, hier, inférieur à dix décès pour le quatrième jour consécutif, et inférieur à vingt décès depuis une semaine.

Concernant les patients sous traitement au protocole à l’hydroxychloroquine, le porte-parole du Comité scientifique a fait savoir que leur nombre a atteint 4.527 personnes, comprenant 1.623 cas confirmés par analyses de laboratoires et 2.904 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, ajoutant que 34 patients sont toujours en soins intensifs, soit de moins en moins.

Revenant sur les cas confirmés au coronavirus, il a déclaré que l’ensemble de ces cas ont été enregistrés à travers 47 wilayas, ajoutant que «la tranche d’âge 25-60 ans représente 54% des cas et celle de 60 ans et plus 37%», soit les mêmes taux que la veille. Dr Fourar a relevé que «24 wilayas n’ont connu aucun cas au coronavirus ce mardi et 16 autres ont recensé entre un et trois cas». Quant aux décès, 50% d’entre eux ont été enregistrés à Blida et Alger, et 64,3 % de ces décès concernent des personnes âgées de 65 ans et plus, selon le même responsable.

Par ailleurs, l’Algérie devra bientôt se lancer dans la production de tests rapide de Covid-19 et augmenter ainsi les capacités de dépistage du pays. Plus d’un million de ces tests seront, en effet, produits localement dans les prochaines semaines par une usine nationale dans la région de Lakhdaria, a annoncé le ministre délégué à l’industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed. Reconnaissant que l’Algérie, à l’instar des autres pays du monde, a connu un manque de tests vu la propagation inattendue et rapide de la pandémie, il a ajouté que jusqu’à présent, 215.000 unités de dépistage ont été importées et réceptionnées par l’Institut Pasteur récemment, outre les 36.000 tests rapides dont la production a été lancée en collaboration avec l’Institut Pasteur et une usine locale.

A propos de la Chloroquine, il a indiqué que l’Algérie a importé 253.000 boites, précisant qu’une boite de ce médicament suffit pour le traitement d’une personne, d’où «nous disposons actuellement de 253.000 doses thérapeutiques», a-t-il expliqué. Concernant l’azithromycine, qui fait aussi fait partie du protocole thérapeutique, il a indiqué que 5 usines en produisent localement, dont trois ont fait don de 500.000 boîtes au secteur de la santé.

Il a rappelé, dans ce cadre, que le ministère de la Santé avait pris des mesures efficientes pour assurer la disponibilité des médicaments et autres produits, notamment ceux utilisés en réanimation et en soins intensifs, lesquels sont actuellement produits par le groupe Saidal.

Dans le monde, jusqu’à hier à la mi-journée, la pandémie de Covid-19 a tué a fait plus de 170.000 morts. Quant au nombre des cas confirmés, il continue de connaitre une hausse vertigineuse avec près de 2,5 millions de personnes contaminées dans 193 pays et territoires, selon le bilan établi par des agences de presse. Ces dernières notent qu’au moins 545.400 personnes sont considérées comme guéries.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas avec 42.094 décès. Viennent ensuite l’Italie avec 24.114 décès, l’Espagne avec 20.852 décès, la France avec 20.265 décès et le Royaume-Uni avec 16.509 décès.

