Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) a enregistré une baisse durant les dernières vingt-quatre heures en s’établissant à 104 nouveaux cas confirmés, contre 115 la veille. Celui des décès a connu une très légère hausse avec 9 personnes décédées contre 8 la veille. Quant aux guérisons, elles continuent de marquer un bon score avec 86 nouvelles personnes déclarées guéries et ayant quitté les établissements hospitaliers durant les dernières vingt-quatre heures. C’est ce qu’a annoncé, hier, le porte-parole du Conseil scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Ces chiffres font porter le nombre total des cas confirmés à 10.154, soit 23 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 707 et celui des personnes déclarées guéries à 6.717, a ajouté Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de cette pandémie.

Il a indiqué que les neuf nouveaux décès ont été enregistrés dans sept wilayas, à savoir à Alger avec 2 cas, Sétif avec 2 cas également, et Boumerdès, Médéa, Ghardaïa, Ouargla et El Oued qui ont enregistré un cas de décès chacune. Ce sont, encore une fois, les personnes âgées qui succombent à la pandémie de Covis-19. «Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 66% du total des cas de décès», a précisé Dr Fourar. «29 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 22 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures», a affirmé le porte-parole du Conseil scientifique.

Par ailleurs, «le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur s’élève à 19.792, comprenant 8.819 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 10.973 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner», a-t-il fait savoir, soulignant que «30 patients sont actuellement en soins intensifs».

Le porte-parole du Conseil scientifique a réitéré, comme à chaque fin du point de presse quotidien et vu l’importance des recommandations, «l’impératif de faire preuve de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, de la distanciation sociale, du confinement, ainsi que de porter obligatoirement le masque, en toutes circonstances, afin d’endiguer la pandémie».

400.000 morts dans le monde dont 5.000 en Afrique

A l’échelle mondiale, la pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 400.000 morts depuis son apparition en décembre dernier, un nombre qui a doublé en un mois et demi.

Ce sont au total exactement 400.052 décès (pour 6.929.960 cas déclarés) qui ont été recensés jusqu’à hier après-midi à l’échelle planétaire. Au vu de ce nombre, il est fort probable qu’on atteigne un demi-million de personnes auxquelles le méchant coronavirus aura ôté la vie et parmi lesquels des milliers de personnes âgées, annoncées dès le début comme une catégorie très vulnérables au Covid-19.

Pour le total des décès dans le monde, il est à noter que près de la moitié a été enregistrée en Europe qui compte 183.428 décès. Avec 109.802 décès pour 1.920.061 cas confirmés, les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts, devant le Royaume-Uni (40.542 décès pour 286.194 cas), le Brésil (35.930 morts pour 672.846 cas), l’Italie (33.846 décès, 234.801 cas) et la France (29.142 décès, 190.631 cas).

Sur le continent africain, le nouveau coronavirus a fait plus de 5.000 décès. Les chiffres publiés hier font état de 5.060 décès depuis la déclaration d’un premier cas en Egypte à la mi-février dernier. Le continent africain reste jusqu’ici le moins impacté par rapport aux autres. Jusqu’à hier également, il a été enregistré un total de 183.760 contaminations et 81.498 guérisons. Selon le même bilan, 97 202 cas confirmés se trouvent toujours à l’hôpital. L’Afrique du Sud reste le pays le plus touché avec 45.973 cas confirmés. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a noté que le virus s’est jusqu’à présent propagé dans 54 pays africains.<

