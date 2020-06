Les conséquences du relâchement dans le respect des mesures de prévention est visible de jour en jour. Le nombre des nouvelles contaminations au nouveau coronavirus annoncées quotidiennement le prouve largement.

Ce sont 149 nouveaux cas confirmés de Covid-19 qui ont été enregistrés durant les dernières vingt-quatre heures, contre 140 cas annoncés dimanche et 127 cas samedi, selon le bilan présenté, hier, par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le nombre de nouvelles contaminations se maintient, ainsi, à la hausse et renforce, si besoin est, l’option du reconfinement partiel dans les régions ou villes fortement atteintes.

Le nombre de décès a connu une baisse puisqu’il est passé à 7 cas durant les dernières vingt-quatre heures, contre 8 cas dimanche et 12 cas samedi. Les patients rétablis et ayant quitté les structures hospitalières ont vu leur nombre augmenter. Il a été enregistré 137 guérisons durant les dernières vingt-quatre heures, contre 98 dimanche et 128 samedi, a indiqué Dr Fourar, ajoutant que le nombre de malades actuellement en soins intensifs a baissé à 38 contre 41 dimanche et 38 samedi.

Le nombre total des cas confirmés s’élève à 11.920, soit 27 cas pour 100.000 habitants, celui des décès à 852, tandis que le nombre des patients guéris a totalisé 8.559 cas, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie du Covid-19.

Pour la première fois depuis l’établissement des bilans quotidiens, il est fait état d’un plus grand nombre de décès parmi la frange des personnes âgées. En effet, Dr Fourar a fait remarquer que «les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75% du total des décès», contre un taux de 66% auparavant. Il a également indiqué et 4 cas de décès sur 7 souffraient de maladies chroniques. Par régions, le membre du Comité scientifique a déclaré que «31 wilayas ont enregistré des taux inférieurs au taux national, alors que 12 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures».

Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement à l’hydroxychloroquine s’élève à 25.598, a poursuivi Dr Fourar, avant de sensibiliser quant à la nécessité de respecter les mesures de prévention, citant la «distanciation physique», «l’hygiène des mains et l’hygiène en général», en plus du «port obligatoire des masques protecteurs» qu’il qualifie de «devoir national» et de «comportement responsable pour réduire la propagation du virus».

Un million de contaminés dans le monde en une semaine

A l’échelle mondiale, la propagation de coronavirus inquiète également de plus en plus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tiré la sonnette d’alarme quant à une recrudescence importante et rapide de Covid-19 durant la semaine écoulée.

L’OMS a indiqué qu’«un million de nouveaux cas de Covid-16 ont été enregistré dans le monde en une semaine seulement, alors qu’il a fallu attendre trois mois pour enregistrer le premier million au début de l’apparition de la pandémie».

