Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus (Covid-19) ont enregistré une légère hausse durant les dernières vingt-quatre heures avec 111 nouveaux cas confirmés contre 104 la veille. Le nombre de décès a connu une très légère baisse avec 8 morts contre 9 la veille. Les guérisons se sont établies à 82, soit en légère baisse comparativement à la veille où on comptait 86 patients guéris ayant quitté les établissements hospitaliers. Quant aux malades hospitalisés en soins intensifs, leur nombre a augmenté pour atteindre 36, contre 30 annoncés la veille. C’est ce qu’a indiqué, hier, Dr Djamel Fourar, porte-parole du Conseil scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus.

Depuis l’apparition de Covid-19 en Algérie, le 25 février dernier, le pays compte un total de 10.265 cas confirmés, soit 23 cas pour 100.000 habitants, 715 décès et 6.799 patients guéris, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse consacré à la présentation du bilan quotidien de la pandémie.

Outre Blida et Alger qui ont enregistré chacune un cas de décès et qui restent les wilayas les plus touchée par la pandémie, les six autres wilayas que sont Tissemsilt, Batna, Ghardaia, Ouargla, Sétif et Djelfa, ont également connu un cas de décès chacune, selon le porte-parole du Comité scientifique qui souligné que les personnes âgées de 65 ans et plus demeurent les plus vulnérables au coronavirus avec un taux de 66% du total des cas de décès.

Il a fait savoir, en outre, que 29 wilayas ont enregistré des taux d’infection inférieurs au taux national, alors que 17 autres n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures.

Détaillant les guérisons, il a expliqué que «le nombre de patients ayant bénéficié du protocole de traitement en vigueur, à base d’hydroxychloroquine, s’élève à 20.058, comprenant 8.882 cas confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 11.176 cas suspects selon des indications de l’imagerie et du scanner.

Dr Fourar a rappelé, à la fin du point de presse, «l’impératif de faire preuve de prudence permanente, de respecter strictement les conditions d’hygiène, de la distanciation sociale, du confinement ainsi que de porter obligatoirement le masque, en toutes circonstances, afin d’endiguer la pandémie». Des recommandations qui sont toujours d’actualité et à respecter absolument considérant ce nouveau bilan dont l’interprétation première ne peut qu’être révélatrice d’un certain relâchement qu’il faut, pourtant, éviter à tout prix.

Articles similaires