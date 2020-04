La pandémie du nouveau coronavirus, qualifiée de véritable catastrophe humanitaire par la terre entière, continue de sévir et de faucher des vies. Dans le but d’endiguer sa propagation et ses conséquences, l’Algérie est «déterminé à mobiliser le maximum de moyens possibles pour protéger les citoyens», a assuré le ministre de la Santé. Hier, ce sont 89 nouveaux cas de contamination qui ont été annoncés par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar.

Ce sont également 18 nouveaux décès enregistrés entre le 1er et le 12 avril courant. «Les 89 nouveaux cas confirmés de coronavirus qui ont été enregistrés en Algérie durant les dernières 24 heures portent le nombre de cas confirmés à 1.914. Les 18 nouveaux décès, dont 12 cas ont été recensés lors des dernières 72 heures à travers 7 wilayas, portent le nombre total des décès à 293», a précisé le Pr Fourar lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Concernant le nombre de guérisons, il a été enregistré 131 cas, ce qui porte le nombre de personnes guéries à 591, qui ont quitté les structures hospitalières, selon le même responsable. Il a jouté qu’aucun cas de coronavirus n’a été signalé hier dans 27 wilayas, tandis que 11 autres wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas confirmés de Covid-19. Il a également fait savoir que 1.729 patients sont sous traitement du protocole à l’hydroxychloroquine.

A Blida, foyer de l’épidémie, il semble que la tension a baissé d’un cran et que l’espoir est permis, selon le personnel soignant qui s’est confié à nos confrères de TSA et qui a constaté que «l’aggravation de bon nombre de cas a été évitée grâce au traitement à l’hydroxychloroquine». L’autre constat est que «le transfert des patients en réanimation a diminué par rapport au début de la pandémie, toujours grâce au même traitement».

Face à la pandémie, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a appelé les citoyens «à la patience, à la discipline et au respect du confinement à domicile, afin de sortir victorieux» de cette crise sanitaire, tout en soulignant que «l’Etat, sous la supervision quotidienne et directe du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, était fermement déterminé à mobiliser le maximum des moyens possibles afin de protéger les citoyens contre cette pandémie». Il rappelé «l’importation, la semaine dernière, d’une grande quantité de matériels et d’équipements de prévention en dépit de la forte pression que connait le marché mondial sur ces produits», faisant état de l’acquisition de plus de 15 millions de masques et de 100 respirateurs artificiels, en sus de quantités «importantes» de combinaisons, de lunettes de protection et de masques destinés aux personnels de la santé. Et d’ajouter que le stock national de Chloroquine a été augmenté à «plus de 300.000 unités».

L’Etat se «poursuivra ses efforts pour garantir tous les produits, équipements et médicaments nécessaires pour faire face à cette épreuve que traverse l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde», a réitéré le Pr Benbouzid, évoquant l’élargissement des points de dépistage Il a fait état de «l’accréditation d’autres unités de dépistage relevant de l’Institut Pasteur au niveau des annexes d’Oran, de Constantine, de Ouargla et de Tlemcen prochainement, outre l’EHU d’Oran et les annexes de Mustapha-Pacha, de Beni Messous, de Tamanrasset, de Béjaia, de Tipasa et Sétif». Il a rappelé que le Comité de suivi de la pandémie a adopté le protocole de traitement auquel ont été soumis plus de 1.700 malades et dont il s’est dit «satisfait quant aux résultats enregistrés suite à l’usage de la Chloroquine qui a permis d’augmenter les guérisons». A propos des lits de réanimation et de soins intensifs, il a précisé que «tous les établissements publics et privés ont mobilisé toutes leurs capacités en vue d’aménager des unités de réanimation et de soins intensifs pour les patients présentant des problèmes respiratoires. Plusieurs centres de dépistage et d’imagerie médicale du secteur privé sont prêts à fournir gratuitement les prestations aux citoyens dans le cadre de la lutte contre cette pandémie». Par ailleurs, le Pr Benbouzid a tenu à exprimer toute sa «reconnaissance à l’ensemble des médecins, paramédicaux, personnels administratif et technique ainsi qu’à tous les agents de la santé, toutes catégories confondues, pour leurs efforts dévoués au service du citoyen et de la Patrie en cette conjoncture difficile». Il a également rendu «hommage à l’Armée nationale populaire (ANP) dont l’engagement infaillible au côté du peuple a encore épaté» estimant que «la mobilisation, récemment, de ses appareils pour l’acheminement, en un temps record d e38 heures, de matériels et équipements médicaux de Chine est une autre preuve de cet engagement que l’histoire inscrira à son palmarès de hauts faits et de sacrifices pour sa Patrie et son peuple».

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 continue de faire des ravages. Elle a causé la mort de près de 110.00 personnes depuis son apparition en décembre dernier. Ce sont également 1.780.750 cas d’infection qui ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires, parmi lesquels au moins 359.200 sont considérés comme guéris. Les Etats-Unis, qui ont recensés leur premier décès de coronavirus fin février, sont les plus touchés tant en nombre de morts qu’en nombre de cas, avec 20.608 décès pour 530.006 cas. 32.110 personnes sont considérées guéries par les autorités américaines.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont l’Italie avec 19.468 morts pour 152.271 cas, l’Espagne avec 16.972 morts (166.019 cas), la France avec 13.832 morts (129.654 cas),

et le Royaume-Uni avec 9.875 morts (78.991 cas).