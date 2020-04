La réduction de production de 10 millions de barils/jour n’a pas un effet immédiat. Il n’est pas sûr que les Etats-Unis, le Canada et d’autres pays producteurs non membres de l’Opep+ consentent, dans la foulée de l’accord, un effort de baisse de production.

Contacté par Reporters sur l’impact de l’accord de réduction de la production de 10 millions de barils/jour par les pays membres de l’Opep et non membres, Opep+, Noureddine Legheliel, spécialiste pétrolier, a souligné d’emblée que «c’est flou, le jeu n’est pas clair sur les marchés pétroliers internationaux pour une simple raison, le jour de réunion n’était pas opportun». Ce jour de jeudi n’est pas bon. Cela coïncide avec les vacances de Pâques. Tous les marchés pétroliers sont fermés le vendredi, New York, Londres, Singapour. Le vendredi est le jour où l’Opep a annoncé officiellement la conclusion de l’accord Opep + de réduction de production de 10 millions de barils/jour. «La grande majorité des acteurs du marché pétrolier international étaient absents jeudi. Il faut attendre lundi, l’ouverture des principaux marchés, Londres et New York, pour avoir une appréciation sur la réaction des marchés à l’accord Opep +. Il faut savoir que lors de la séance de jeudi, c’est une minorité d’acteurs pétroliers qui a effectué des transactions et qui a spéculé». Ce jour-là, les informations circulaient sur un accord Opep + de réduction de production de 10 millions de barils/jour. «Jeudi, le prix du Brent est monté à 5% puis a baissé de 8% puis, a terminé vendredi sur une baisse de 3%. Le jeudi, le refus du Mexique de réduire sa production a joué. «Le Mexique a finalement décidé de réduire de 100 000 barils, selon le Président mexicain, qui a finalement donné son accord à Donald Trump, vendredi, pour réduire la production mexicaine de 100 000 barils/jour. La réaction mexicaine était négative.» «Ces baisses de prix montrent qu’il ya des doutes sur la capacité de l’Opep + à faire remonter les prix du pétrole», ajoute t-il.

Le spécialiste reconnaît qu’il s’agit bel et bien d’un accord historique eu égard à l’important volume de production à réduire. Il signale que le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président de l’Opep, a accordé mercredi une déclaration à Reuters sur une entente imminente Opep + pour une réduction de production de 10 millions/jour, qui a fait réagir les marchés, pour la première fois, pour un ministre algérien depuis bien longtemps. «Les prix du pétrole, suite à cette déclaration, ont grimpé de 8%», a ajouté Noureddine Legheliel. Cependant, l’expert pétrolier souligne de nouveau que ce n’est pas clair sur le marché pétrolier international. De grandes incertitudes pèsent. «La première incertitude est que la réduction de 10 millions de barils/jour n’a pas un effet immédiat. Elle interviendra en mai et juin». Comment va évoluer le marché dans l’intervalle, avec un surplus de l’offre de 3,2 millions de barils/jour et une baisse de la demande estimée à 20 millions de barils/jour ? Le pétrole va couler à flots avec la surproduction de l’Arabie Saoudite, la Russie et les Etats-Unis, dans un contexte de baisse très importante de la demande de pétrole. Ces soubresauts (baisses des prix), ce n’est pas bien. Pour bien apprécier la réaction des marchés, il faut attendre leur réouverture, insiste-t-il, dans deux jours».

Quant au soutien du G 20 à l’Opep, c’est-à-dire à leur effort de réduction de la production, il considère que c’est du bavardage. Il rappelle que les marchés internationaux ne réagissent qu’au concret. C’est-à-dire quand les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada, membres du G 20 notamment, décident de réduire leur production dans la foulée de la décision de l’alliance Opep puis de fermer en partie les vannes.

Concernant la crainte de voir l’entrée en récession de l’économie mondiale se poursuivre, au cours des prochains mois, et au moment où l’Opep va porter sa réduction à 8 millions de barils à partir de juillet 2020 et de 6 millions de barils/jour à partir de 2021, Noureddine Leghheliel est optimiste. «Les indices des principales Bourses d’actions mondiales ont remonté. Ils sont en hausse. Ce qui veut dire qu’ils anticipent que les plans de sauvetage américain de 2 000 milliards et européen vont pouvoir éviter un ralentissement de l’économie mondiale au cours du second semestre. Ce qui suppose qu’une fois le Covid-19 éradiqué, et l’intervention du déconfinement, les économies de l’OCDE vont pouvoir redémarrer et reprendre progressivement les sentiers de croissance», a-t-il argué. «Il va y avoir un atterrissage en douceur». Ce qui pourrait augurer une remontée des prix du pétrole au cours du second semestre 2020, laisse-t-il entendre.

Il faut savoir, rappelle-t-il, que le prix de revient de l’essentiel de la production américaine de pétrole de schiste est de 50 dollars. Ce qui explique les pressions du Président américain Donald Trump pour conduire l’Arabie Saoudite et la Russie à réduire leur production afin d’éviter à l’industrie pétrolière américaine d’être anéantie. Mais les lois antitrust américaines empêchent les Etats-Unis de nouer une alliance avec l’Opep, considéré par les pays consommateurs comme un cartel. Pour sauver les compagnies pétrolières américaines, une entorse à ces lois peut-elle être envisagée côté américain ? Nous aurons une réponse dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Dossier à suivre. n