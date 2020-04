Plusieurs incertitudes favorisent la chute des prix du pétrole, en particulier, l’importance de la réduction de production visible notamment par le respect ou non des quotas par les membres de la coalition Opep ainsi que le niveau de baisse de la demande.



Les prix du pétrole ont continué leur yoyo ces derniers jours sur les marchés pétroliers, terminant à la baisse, 28,230 dollars pour le Brent, en dépit de l’accord de l’Opep+ de dimanche dernier portant sur une réduction de 9,7 millions de barils/jour de la production des pays membres de cette coalition. Ce qui fait dire à Nourredine Leghliel, spécialiste pétrolier : «Une extrême volatilité est observée sur les marchés pétroliers ces derniers jours.» Il cite l’exemple du jeudi où les prix sont montés de 7% puis ont terminé sur une baisse de -3%. Selon lui, ces fluctuations importantes des cours du brut sont sans précédent depuis la crise des subprimes de 2008. Pour Noureddine Legheliel, plusieurs facteurs expliquent l’absence de remontée des cours du pétrole depuis la finalisation de l’accord Opep+, et ce n’est pas uniquement la surabondance de l’offre par rapport à la demande telle que présentée par plusieurs analystes. La réponse est beaucoup plus pointue. L’explication essentielle est que les acteurs du marché sont divisés sur leur anticipation de la tendance haussière ou baissière, d’où des interventions divergentes sur le marché poussant tantôt à la hausse des prix du baril de brut tantôt à la baisse des prix. Cette posture des acteurs du marché explique l’extrême volatilité des cours du pétrole observée ces derniers jours. Les prix trop bas n’arrivant pas à franchir la barre des 30 dollars le baril. Les résultats de ces interventions discordantes sur le marché sont encouragés par plusieurs incertitudes qui plombent les cours du pétrole : le respect ou non par les membres de la coalition de leur quota, Arabie Saoudite et Russie en tête, fixé par l’accord de dimanche dernier et l’effort précis des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Norvège et du Canada, principalement, à cette baisse de la production pétrolière mondiale. Ces derniers n’ont pas affiché jusqu’ici le niveau de réduction de leur production. Selon des informations sûres, les compagnies pétrolières américaines ont baissé leur production, mais sans tambour ni trompettes. «Il faut savoir que la doctrine économique de ces pays est que les prix notamment du pétrole doivent être fixés par le marché et non par un cartel. La constitution de cartel est punie par la loi américaine», rappelle Noureddine Legheliel. L’autre incertitude intégrée par les acteurs du marché pétrolière porte sur l’importance de la baisse de la demande pétrolière en avril : certains analystes avancent 20 millions de barils/jour, d’autres 30 millions de barils/jour, soit 20 à 30% de la demande pétrolière mondiale. En un mot, l’incertitude porte sur l’impact économique de la pandémie Covid-19. Cet impact n’est pas encore mesuré aujourd’hui avec une grande certitude.

Le spécialiste cite une autre situation anormale qui dénote de cette instabilité actuelle sur les marchés pétroliers, le différentiel important entre le prix du Brent et le prix du brut léger américain WTI, environ 10 dollars. 28,230 dollars le baril pour le premier, 18,270 pour le second. Ce dernier est tombé à moins de 20 dollars, du jamais vu depuis vingt ans. Il s’agit d’un phénomène rare observé sur les marchés. Noureddine Legheliel explique ce décalage par le fait que les transactions sur le Brent portent sur des contrats à échéance de juin et ceux du WTI à échéance de mai. Ces derniers contrats vont être clôturés dans deux jours. A partir de mardi prochain, les cours du pétrole WTI vont gagner quelques dollars. Les transactions porteront comme pour le Brent sur des contrats à échéance de juin, estime-t-il. A signaler que pour l’Algérie, le baril Brent constitue la référence.

Noureddine Legheliel reste optimiste sur l’évolution des cours du pétrole du second semestre 2020. Il ne croit pas aux prévisions pessimistes du FMI selon lesquelles l’économie mondiale connaîtra la pire récession depuis un siècle. Il cite comme argument un indicateur important : l’évolution des indices boursiers dans les principales places financières mondiales. Ils sont remontés au cours de cette période récente. Ce qui veut dire que les principales Bourses mondiales anticipent que les 10 000 milliards de dollars au total qui seront injectés, en particulier par les premières puissances économiques mondiale, Etats-Unis, Europe et les autres pays de l’OCDE, au titre de leur plan de relance de leur économie, vont permettre à ces pays-locomotives de l’économie mondiale de retrouver les sentiers de la croissance au cours du second semestre 2020. A noter que lors de la crise économique mondiale de 1929, les principales Bourses mondiales avaient connu des chutes importantes de leurs indices boursiers. Ce qui n’est pas le cas actuellement. En tout état de cause, quitte à le rappeler, même si les prix du pétrole vont remonter, ils se situeront probablement autour de 40 dollars au cours du second semestre. Or, ce niveau de prix moyen du baril n’arrange pas l’Algérie. Il engendre une baisse estimée par des spécialistes à 10 milliards de dollars de nos recettes en devises tirées des exportations d’hydrocarbures. Cette érosion de nos entrées en devises risque d’aggraver la situation financière du pays, si nos gouvernants ne bougent pas d’ici là. En un mot, n’adoptent pas de mesures urgentes adéquates pour atténuer les effets de ce choc pétrolier sur les entreprises et sur les conditions de vie de la population.