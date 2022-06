Cette année, l’œuvre de fiction policière phare mettant en vedette l’éco-terrorisme comme point focal majeur est incontestablement le roman noir de Nils Barrelon, « La terre en colère », dans lequel un groupe d’écologistes s’attaquent aux dirigeants des entreprises les plus polluantes de la planète.

Par Rouchdi BERRAHMA

En effet, Nils Barrelon revient en 2022 avec un nouveau polar aux allures de manifeste écologique. Un roman noir choc sur l’éco-terrorisme. Le thème en lui-même n’est pas nouveau. L’éco-terrorisme est un thème que l’on retrouve depuis longtemps dans les romans noirs. Mais aujourd’hui, les enjeux écologiques offrent des thèmes encore plus puissants aux auteurs de fiction.



Résumé de l’éditeur

Un corps pendu au-dessus du périphérique parisien. Une vidéo revendiquant l’assassinat au nom d’un surprenant Djihad Vert. Le commissaire Bonfils et le groupe Da Silva, de la brigade criminelle de Paris, sont saisis. Très vite, la liste des prochaines victimes est communiquée au grand public. La panique gagne les dirigeants des entreprises les plus polluantes de la planète. Qui sont ces curieux activistes, prêts à toutes les horreurs pour faire entendre leur cause au plus haut niveau de l’État ? Qui tire les ficelles de ces soldats de la Terre jusqu’au-boutistes légitimant leurs actions par l’urgence écologique ? Julien Bonfils va devoir s’employer à faire la lumière sur ces meurtres et découvrir que les grandes causes ne servent pas toujours les grands sentiments.



Roman noir sur fond de djihad vert

L’intrigue est bien menée, développant le mystère au fil des pages et dévoilant les clés de l’intrigue au compte-goutte, de façon à conserver une part de surprise jusqu’à la toute fin. Des chapitres brefs histoire d’accentuer un peu plus l’urgence de la situation.

J’ai aimé l’histoire, j’ai aimé les personnages, tous aussi crédibles les uns que les autres. La fin est totalement inattendue et se déroule sur quelques pages comme si l’auteure était pressée d’en finir. J’ai pris beaucoup de plaisir à cette lecture, légère et reposante après quelques livres nécessitant davantage de réflexion.

Un agréable moment de lecture passé en la compagnie de Bonfils, dont j’ai envie de suivre d’autres aventures.

biographie

Nils Barrellon est né en 1975 à Bron (France). Il est professeur de physique à Paris. Il est l’auteur de plusieurs romans policiers dont Le Jeu de l’Assassin (2014), finaliste du Prix Quai des Orfèvres 2013, La lettre et le peigne (2016) ou Vol AF 747 pour Tokyo (2021). La terre en colère (2022) est son dernier roman.