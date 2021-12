Le Gouverneur de la Banque d’Algérie a indiqué que les réserves de change, y compris les DTS, l’or exclu, ont atteint 44 milliards de dollars à fin septembre 2021. «La barre des 46 milliards de dollars a été dépassée hier», a annoncé le premier responsable de la Banque d’Algérie. Cet important indicateur de la situation financière du pays et des équilibres macroéconomiques laisse entendre que la Banque d’Algérie est le signe d’une amélioration de l’Etat de l’économie du pays. Les autres clignotants montrent une évolution très encourageante de la situation financière du pays. «L’évolution de balance des paiements est caractérisée par un fort recul du déficit de la balance commerciale, – 8,933 milliards de Dollars les 9 premiers mois de l’année 2021, contre – 10,5 milliards de Dollars à la même période de l’année 2020. Ce recul du déficit est lié à la hausse des exportations : de 16 milliards de Dollars à fin septembre 2020 à 28,402 milliards de Dollars à fin septembre 2021, soit une croissance de 62%.

Au cours des 9 premiers mois de l’année 2021, le prix moyen du baril du pétrole a enregistré une hausse de 66% passant de 41 Dollars à 68 Dollars le baril. Les quantités d’hydrocarbures exportées, exprimées en millions de tonnes équivalent pétrole, ont augmenté de 20%. Les exportations hors hydrocarbures ont enregistré une hausse appréciable atteignant 3,15 milliards de Dollars à fin septembre 2021, contre 1,3 milliard de Dollars à fin septembre 2020. Quant aux importations de marchandises, elles ont augmenté de 4% de fin septembre 2020 à fin septembre 2021 passant de 26 milliards de Dollars à 27,900 milliards de Dollars. Les exportations de services ont connu une stagnation relative passant de 2 milliards de Dollars à 2,300 milliards de Dollars à fin septembre 2021. Alors que les importations de services au cours des 9 premiers mois de 2021 ont enregistré une baisse de 630 millions de dollars, passant de 5 milliards de Dollars à 5,15 milliards de Dollars à fin septembre 2021. Au total, les importations de biens et services ont atteint 28,702 milliards de Dollars contre 26 milliards de Dollars durant la même période de 2020 , soit une hausse de 2 milliards de Dollars», a indiqué le Gouverneur de la Banque d’Algérie.



Croissance de 12,79 % de la masse monétaire

La masse monétaire a enregistré une croissance de 12,79% durant les dix premiers mois de l’année en cours 2021, a indiqué le gouverneur de la Banque d’Algérie, Rostom Fadhli. La masse monétaire (M2) qui correspond à la quantité de monnaie circulant dans l’économie algérienne a atteint 19.918,39 milliards de dinars à fin octobre dernier contre 17.659,64 milliards de dinars à fin décembre 2020. Les dépôts à terme ont connu une progression de 5,32 %, atteignant ainsi 6.063,89 milliards de dinars à fin octobre 2021 contre 5.757,82 milliards de dinars à fin décembre 2020. L’évolution des dépôts à vue, à fin octobre 2021, a été marquée par une forte croissance de l’ordre de 23,54 %, passant de 4.210,00 milliards de dinars à fin 2020 à 5.201,23 milliards de dinars à fin octobre 2021.



Hausse des crédits à l’économie de 3,82%

Pour ce qui est des dépôts à terme, avec une part de 30,4 % dans la masse monétaire à fin octobre 2021 contre 32,6% à fin décembre 2020, ils ont atteint 6.063,89 milliards de dinars, soit une progression de 5,32 %. A fin octobre 2021, les dépôts à terme en dinars du secteur public ont connu une baisse de 0,43 %, contrairement à ceux des entreprises privées et ceux des ménages qui ont enregistré une hausse de 3,84 % et de 6,75 % respectivement. Quant aux dépôts en devises, ils ont crû de 9,74 % atteignant ainsi 927,21 milliards de dinars à fin octobre 2021. Les crédits à l’économie ont enregistré une hausse de 3,82% passant de 11.182,29 milliards de dinars à fin décembre 2020 à 11.609,37 milliards de dinars à fin octobre 2021. K. R.

