Les détachements de la Protection civile dépêchés par l’Algérie en Turquie et en Syrie ont secouru 13 personnes vivantes et retiré des décombres 108 corps, dans le cadre de leur mission de solidarité dans ces deux pays frappés par un violent séisme lundi dernier, selon un nouveau bilan établi samedi par la Direction générale de la Protection civile.

En Turquie, les interventions des détachements de la Protection civile ont permis de retirer, depuis le 6 février, un total de 86 victimes, à savoir12 personnes vivantes et 74 corps des décombres, précise la même source, alors qu’en Syrie, le bilan de la Protection civile fait état de 35victimes, dont une personne secourue et 34 corps retirés des décombres.

Lundi 6 février, le président Tebboune a ordonné l’envoi des équipes de la Protection civile en Syrie et en Turquie. 89 agents d’intervention et de gestion des risques majeurs ont ainsi été dépêchées sur des zones de la catastrophe qui a frappé les deux pays. Ces sauveteurs ont été répartis en brigades, dont la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée. Un deuxième détachement de 86 éléments de la Protection civile a également rejoint la Syrie durant ces dernières heures

Articles similaires