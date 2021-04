Erling Haaland est au cœur des critiques du côté de la Norvège ! Après deux matchs sans marquer sur ce rassemblement du mois de mars, le Norvégien était remis en question par certains ex-internationaux. Après la rencontre contre le Monténégro mercredi, la donne n’a pas changé puisqu’il na pas marqué lors du petit succès (1-0) des siens.

Si brillant avec le Borussia Dortmund depuis un an et demi maintenant, Erling Haaland est retombé sur terre bien brutalement durant cette trêve internationale. En effet, l’attaquant norvégien de 20 ans, très attendu par tout un pays, a déçu sur ces deux premières sorties du mois de mars. Muet face à Gibraltar malgré la victoire des siens (3-0), Haaland n’a pas marqué non plus face à la Turquie samedi (défaite 0-3) puis la victoire contre le Monténégro. Et visiblement, plus que son mutisme, c’est son attitude qui dérange chez certains ex-internationaux.



Le tacle de Riise

John Arne Riise (40 ans, 110 sélections) n’y est d’ailleurs pas allé de main morte dans les colonnes de SportBild aujourd’hui : « Il a reçu tellement d’éloges pour ce qu’il fait à Dortmund (49 buts en 49 matches). Mais vous ne voyez rien de son talent ici (en sélection) ». S’il compte tout de même 6 buts en 9 sélections seulement, le natif de Leeds (Angleterre) est resté muet sur les trois derniers matchs.

Et selon Bernt Hulsker, ex-attaquant norvégien, il manque de confiance. « C’est décevant, il ne joue pas avec la confiance à laquelle nous sommes habitués. Quand il perd des ballons faciles à Dortmund, il est furieux contre lui-même et se frappe au visage. Mais là, il ne faisait que capituler. Je ne dis pas qu’il se moque d’être ici, mais ça donne cette impression » a-t-il lâché à Voetbal International.

Face à Gibraltar il y a moins d’une semaine, Haaland a pourtant tenté sa chance à 8 reprises sans succès. Le buteur de Dortmund (33 buts, 8 passes en 31 matchs toutes compétitions confondues) a finalement été remplacé à l’heure de jeu par son sélectionneur.

Norvège : Erling Haaland admet qu’il doit mieux faire

De son côté, le buteur norvégien sait qu’il peut, et qu’il doit faire mieux avec son pays lors de ces éliminatoires. «Je dois monter de plusieurs crans. Si nous voulons avoir une chance pour nous qualifier, nous devons faire de notre mieux. Me concernant, je dois voir ce que je peux faire de mieux», comme il l’a expliqué à la télévision norvégienne après la rencontre. Le dernier but de Haaland en sélection remonte au 11 octobre dernier, lors de la victoire 4-0 face à la Roumanie.

