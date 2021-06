Nordine Aït Hamouda a été arrêté hier à Tichy, Béjaia, a fait savoir, juste après cette arrestation, la Ligue algérienne des droits de l’Homme. L’ancien député RCD a été interpellé par des éléments de la police, alors qu’il rentrait à l’hôtel après avoir animé une conférence-débat dans un café littéraire, a précisé la LADDH.

Les motifs de cette arrestation n’ont pas été précisés. Mais ils pourraient bien être liés à ses déclarations controversées tenues, le 17 juin courant, sur la chaîne Al Hayet TV à l’égard de l’Emir Abdelkader. «Tous les auteurs français le qualifient d’ami de la France. Tout le monde sait que l’Emir Abdelkader s’est rendu à la France. Tous ses enfants, ses petits-enfants et sa veuve ont reçu des pensions de la part de l’Etat français. Lui-même a reçu la légion d’Honneur de la part de l’Etat français. Tout cela suffit amplement pour savoir que l’Emir Abdelkader est un traitre», avait déclaré Nordine Aït Hamouda.

Des propos qui ont suscité une large polémique au sein de l’opinion publique nationale, mais provoqué aussi la colère de personnalités politiques et les membres de la famille de l’Emir Abddelkader qui ont annoncé leur intention de poursuivre Nordine Aït Hamouda en justice.

De son côté, le ministère de la Communication a décidé, lundi dernier, de suspendre pour une durée d’une semaine, sur proposition de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav), la chaîne Al Hayet TV.

En plus de l’Emir Abdelkader, M. Aït Hamouda, fils du colonel Amirouche, héros de la guerre d’indépendance, s’en est pris à l’ancien président Houari Boumediene, affirmant que «s’il y a un mot plus fort que traitre, donne-le-moi, car Houari Boumediene est pire qu’un traitre, je ne trouve pas les mots pour le qualifier».

La veille de son arrestation, une vidéo relayée sur les réseaux sociaux montrait le mis en cause réagir à la polémique suscitée par sa sortie sur l’Emir Abdelkader, expliquant que cette polémique ne venait pas de lui, «mais de ceux à qui ces propos n’ont pas plu». n

Articles similaires