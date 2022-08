Dans son intervention, dimanche soir, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a eu l’occasion de revenir sur des dossiers importants de la politique étrangère de l’Algérie, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb et au Sahel. Question palestinienne, impasse libyenne, mais aussi crise malienne, à propos de laquelle il a eu des propos de soutien au pouvoir de transition à Bamako, mais également un aveu d’inquiétude face aux développements politiques et sécuritaires, notamment dans le Nord Mali : ce septentrion de la peur où des camionneurs algériens ont été attaqués début juillet dernier par un groupe armé cherchant de l’argent. Pour le président Tebboune, le dépassement des difficultés maliennes passe par des élections « dans les meilleurs délais » et l’application de l’accord de paix signé à Alger en 2015.

Par Halim Midouni

Dimanche soir, lors de sa traditionnelle rencontre avec les médias, le chef de l’Etat s’est exprimé sur le Mali, appelant le pouvoir militaire de transition à accélérer le retour à la normalité constitutionnelle. «Je demande aux dirigeants actuels du Mali de retourner à la légalité dans les meilleurs délais. De donner la parole au peuple et d’aller vers des élections», a-t-il déclaré.

Les destinataires maliens du message présidentiel apprécieront la formulation amicale et fraternelle de M. Tebboune qui a utilisé le mot «demande», un terme qui a le sens multiple de la prière, de la requête, de la supplique et de la démarche diplomatique à suivre pour mettre en musique l’effort sécuritaire considérable actuellement fourni par Bamako avec la nécessité d’avoir un horizon politique dégagé et porteur de perspectives de stabilité durable pour les Maliens.

En langage marin, on appelle ça «filer un câble à la demande du vent» qui souffle aussi de la même façon dans le désert : dans le sens d’un appel à la décantation politique qui viendra avec la fixation rapide, ferme et définitive d’un agenda électoral clairement programmé. Ce calendrier sera la garantie que les colonels en charge de la transition à la tête du Mali n’ont pas d’autre trajectoire que celle de la remise sur rails des institutions de leurs pays. Il sera l’assurance contre le flou qui, s’il perdure, n’aura pas d’autre retombée que négative, dans le contexte actuel de polarisation politique interne, de regain de violence et d’internationalisation de la crise malienne.

Dans l’esprit du président de la République, l’organisation d’élections au Mali va apporter au groupe politique qui l’emportera la légitimité nécessaire pour s’occuper de l’ensemble des dossiers qui préoccupent aujourd’hui ce pays mais également ses voisins, l’Algérie en premier. Parmi ces dossiers, le président algérien l’a dit, figure en bonne place celui de l’Accord de paix, signé à Alger en 2015 pour apporter la stabilité au Nord-Mali, et faciliter la sécurité à nos frontières.

«Tant que l’accord d’Alger ne sera pas appliqué, les problèmes au Mali persisteront», a estimé le chef de l’Etat à un moment délicat où deux tendances semblent se dessiner : la première est qu’il existe dans les milieux politiques maliens proches de la transition des courants hostiles à cet accord d’Alger qu’ils veulent déchirer, la seconde est que les ex-rebelles de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) se remettent à déplorer avec «beaucoup d’inquiétude» «l’abandon de l’accord».

Une troisième tendance, déjà perceptible depuis longtemps, notamment par les opérateurs qui fréquentent cette partie du territoire national malien, est celle de l’aggravation du grand banditisme qui profite du trou politico-sécuritaire pour porter atteinte aux biens et aux personnes. Dans la nuit du 8 juillet 2022, trois camionneurs algériens en ont fait les frais, ayant été attaqués par des hommes armés aux abords de la ville de Gao. Jusqu’à aujourd’hui, aucune partie n’a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Mais le président Tebboune a laissé entendre que les autorités algériennes avaient une idée sur l’identité des assaillants. Il a affirmé que les auteurs devront répondre de leurs actes, de même que ceux qui ont kidnappé et assassiné les diplomates algériens en avril 2012. Un acte revendiqué par le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Mujao).

Le constat de blocage de l’accord de paix d’Alger n’est pas exclusif à l’Algérie et à son président. Début mai 2022, le Centre Jimmy Carter s’est inquiété dans un rapport du retard pris – sept ans – dans l’application dudit accord. Dans son document, il soulignait que depuis octobre 2021, le dialogue est devenu de plus en plus difficile entre les différents signataires et qu’aucun progrès significatif n’a été réalisé dans sa mise en œuvre.

Au même moment, y est-il relevé, «les processus de recrutement, de réarmement et les mouvements sur le terrain opérés en dehors du cadre de l’accord fait planer le risque d’une reprise des hostilités».

Le Centre Carter, un organisme indépendant, impute également le blocage de l’accord sur la controverse relative à la «relecture» de l’accord et son impact sur la situation actuelle. «L’idée de la relecture de l’accord a contribué à accroître l’incertitude autour du processus de paix et à l’absence de redynamisation du processus», soulignait-il dans son rapport.

Dans son intervention, le président Tebboune a semblé lier la décantation sécuritaire au Mali à la clarification politique par les élections attendues. Sur la question du Nord-Mali où la question de l’insertion économique des populations de la région est vitale, il a également fait part de la disponibilité de l’Algérie à soutenir le gouvernement malien de transition.

«Le terrorisme existe au Mali mais une partie est fabriquée», a affirmé le président algérien estimant que certaines parties ne veulent pas que la situation s’améliore et que la dégradation de la situation au Mali «aiguise les appétits de certains Etats». Il a déclaré que l’Algérie était prête à aider le Mali économiquement et politiquement. n