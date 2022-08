Au moins seize personnes ont été tuées en milieu de semaine dans la région de Ménaka, dans le nord-est du Mali frontalier du Niger, lors d’attaques de présumés jihadistes sur des campements nomades. « Les assassinats ont été perpétrées le soir entre mercredi et jeudi avec le même mode opératoire: des assaillants à moto qui viennent dans le campement, tirent à bout portant sur les personnes sans distinction, et emportent le bétail », a indiqué à l’AFP une source proche des autorités à Ménaka, la capitale régionale. Une première attaque a ciblé un campement nomade à « une cinquantaine de km » à l’est de Ménaka dans le lieu-dit Tifolat, au cours de laquelle douze personnes ont été tuées, selon cette source qui ajoute que des « hommes armés » ont ciblé un autre campement à Inekar Tadriante, faisant cinq morts. Des leaders de la communauté nomade touareg Dahoussak (également appelée Idaksahak) ont publié sur les réseaux sociaux plusieurs communiqués ces derniers jours alertant sur des « massacres de civils » par le groupe jihadiste affilié à l’organisation Etat islamique opérant dans la zone, l’Etat islamique au grand Sahara (EIGS). Ils donnaient un bilan de seize morts pour ces deux attaques. Les attaques ont été confirmées par un cadre du groupe armé Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA-D), groupe armé pro-gouvernement qui a signé les accords de paix de 2015 avec Bamako, composé majoritairement de combattants touaregs de la communauté Dahoussak, et dont l’une des assises principales est à Ménaka. « Le terrorisme ravage les innocents dans cette partie du pays dans un silence assourdissant », a par ailleurs affirmé sur les réseaux sociaux son chef, Moussa Ag Acharatoumane. Dans cette immense région de Ménaka où opèrent des groupes armés signataires des accords de paix, des jihadistes de l’EIGS, ainsi que des bandits et trafiquants divers, les représailles intercommunautaires, principalement entre Peuls et Touareg dahoussak sont nombreuses. Dans son dernier rapport, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres notait en juin que « les relations intercommunautaires se sont détériorées » dans cette région, « les attaques les plus récentes ayant provoqué des représailles contre les Peuls locaux, au motif qu’ils auraient soutenu les attaques précédentes contre les Dahoussak ». En mars, dans cette même zone, plusieurs centaines de civils ont été tués en marge de combats entre l’EIGS et les groupes armés pro-gouvernement, notamment le MSA-D. Plusieurs dizaines de milliers de civile, nomades vivant dans cette région désertique, ont dû fuir vers les centres urbains, a alerté l’ONU.

