La situation sanitaire exceptionnelle que traverse le pays, Covid-19 oblige, a fait que des modifications du code pénal algérien de certains articles relatifs à la violation des décrets et arrêtés, légalement pris par les autorités administratives, soient revus et actualisés. Le Procureur général près la Cour de Constantine, Lotfi Boudjemâa, a essayé, lundi passé dans une conférence de presse, de rendre plus claires les nouvelles dispositions. Tout un arsenal juridique a été élaboré pour tenter de mettre un frein aux contrevenants qui mettent leur vie en danger « et surtout celles des autres », soulignera le Procureur général. C’est ainsi que l’intervenant s’est appuyé sur l’article 290 bis, publié dans le 25e numéro du Journal Officiel (JO) du 29 avril 2020, qui stipule : « Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 60 000 DA à 200 000 DA, quiconque, par la violation délibérée et manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger. La peine est l’emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et une amende de 300 000 DA à 500 000 DA, si les faits suscités sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité ».

Pour sa part, Abdelfateh Kadri, Procureur de la République, précisera que « le masque de protection doit être porté par toutes les personnes et en toutes circonstances sur la voie et les lieux publics, sur les lieux de travail, ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fermés recevant le public, notamment les institutions et administrations publiques, les services publics, les établissements de prestations de services et les lieux de commerce ». Il expliquera aussi que « toute administration, tout établissement recevant le public, ainsi que toute personne assurant une activité de commerce ou de prestation de services, sous quelque forme que ce soit, sont tenus d’observer et de faire respecter l’obligation du port de masque de protection, par tous les moyens, y compris en faisant appel à la force publique ».

Les questionnements sur l’obligation du port de masque dans la voiture qui ont animé les discussions sur toutes les places d’Algérie auront un début de réponse car le Procureur de la République stipulera aussi que le port du masque est obligatoire à l’intérieur des voitures, également pour les mineurs, soulignant que « sont punis d’une amende de 10 000 à 20 000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent à ce décret ».

La voiture

de toutes

les divergences

Ceci n’expliquant pas nécessairement cela, la question d’une voiture personnelle n’a pas été abordée clairement. La voiture est-elle considérée comme bien public, donc soumise aux lois en vigueur ou fait-elle partie de la sphère privée, et se voit de ce fait exclue des nouvelles dispositions en la matière ?

Un flou qui restera pendant car sur le terrain on assiste à (déjà) un vide juridique. Smaïl K. l’a appris à ses dépens, lui, qui s’est vu dressé une amende de 10 000 DA, il y a trois jours, qu’il exhibera en râlant. « Je roulais en ville, dans ma voiture, vitres montées. Un policier m’arrête et me dresse une contravention pour non-port de masque. J’ai beau lui expliquer que j’étais seul et dans ma voiture, rien n’y fit. J’avais beau lui montrer des gens sans masques qui rentraient et sortaient des commerces, walou. J’ai eu mon P-V. Pour payer, j’avais le choix de m’acquitter sur place ou attendre une convocation de la justice. Je préfère attendre, peut-être que… ».

Les nouvelles dispositions annoncées plus haut appliquées dès le premier jour de l’Aïd sont strictement visibles sur le terrain. Des dizaines de policiers verbalisent tout contrevenant, surtout ceux pénétrant dans des commerces ou des administrations sans être équipés. « Il faut renforcer nos rangs par un autre corps, les scouts, les pompiers, l’armée… Tous les policiers de la ville ne suffiront pas à imposer la loi. On chasse tous ceux qui ne portent pas de masque. Les passants, les automobilistes, les regroupements de jeunes et leurs matchs de foot, les travailleurs des BTP, les taxis fraudeurs, les cafetiers, les pâtissiers, les gargotiers, et j’en passe. Tout ce monde doit porter un masque, on doit y vieller, et ce n’est pas possible ». Constat alarmant, mais réel d’un officier de la voie publique qui a déjà « épuisé » un carnet de P-V en une matinée.

De l’autre côté, plusieurs Constantinois se plaignent de la non-disponibilité et des prix des masques. Si la disponibilité n’est plus un problème, comme on a pu le constater, les prix, par contre, ne répondent pas aux « vœux » des autorités qui avaient fixé leur prix grand public à 40 DA.

« Je fais près de dix kilomètres en aller-retour pour mon boulot. Pas de bus ni de taxis. Si je dois aussi porter trois masques par jour à raison de 50 DA la pièce au bas mot, j’étoufferai d’abord, car il est impossible de faire mon trajet avec un masque, et encore moins de consacrer 150 DA par jour pour les masques, ceci sans compter que mon épouse et mes trois enfants doivent aussi en porter », nous dira Mounir qui ne portait pas, effectivement, de masque. Si donc les nouvelles dispositions prises par les autorités concernées pour l’obligation de port de masque, renforcement des « punitions », ont été bien accueillies par les « légalistes », la réalité du terrain, entre refus systématiques, théories complotistes et raisons financières, risque de compliquer la donne d’une situation déjà très complexe. n

Articles similaires