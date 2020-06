Les services de police ont procédé entre mars et mai 2020 à la mise en fourrière de 10.258 motocycles pour non-respect du code de la route et des règles de confinement, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). La DGSN a assuré, dans son communiqué, qu’elle ne ménagera aucun effort pour protéger l’ensemble des usagers de la route en intensifiant ses actions de sensibilisation de proximité à travers tous les canaux de communication disponibles, notamment son site internet, ses pages Facebook et Twitter et son espace radio. Appelant les citoyens à respecter les règles préventives régissant la circulation des personnes dans cette conjoncture sanitaire, la DGSN rappelle que ses services restaient mobilisés jour et nuit pour veiller à la stricte application des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 et contribuer aux efforts de protection de la santé publique.

