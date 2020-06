Les sanctions prévues pour le non-respect des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus, à savoir le port du masque et le maintien d’une distance entre deux individus dans les espaces publics ne semblent pas avoir eu l’effet de dissuasion escompté. Du moins, pas autant que souhaité.

Près de 1.100 ont enregistré par les services de la Sûreté nationale durant le mois dernier, donc durant une bonne partie du mois de ramadan, une période où le confinement était pourtant moins allégé qu’actuellement dans certaines wilayas.

«Les services de la Sûreté nationale ont procédé, durant la période du confinement en mai dernier, au contrôle de 225.591 personnes et recensé 1.093 infractions relatives au non- respect de la distanciation physique imposée dans le cadre des mesures de lutte contre le nouveau coronavirus», a indiqué, hier, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Au niveau national et dans le cadre de l’application des mesures de confinement face à la propagation de la pandémie, les services de police ont procédé, également durant le mois de mai, au contrôle de 120.409 véhicules dont 18.113 étaient en infraction et ont été mis en fourrière, outre le contrôle de 10.616 motocyclettes dont 5.412 ont également été mis en fourrière pour infraction aux mesures de confinement», a précisé le communiqué.

