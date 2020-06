Les services de la Sûreté de wilaya d’Ouargla ont enregistré, depuis la mise en place des mesures de confinement, de multiples violations réitérées qui ont conduit à la mise en fourrière de 753 véhicules et motocyclettes, selon le communiqué de la Sûreté d’Ouargla qui nous a été transmis hier.

Le bilan révélé a également fait état de 4 236 personnes soumises à un contrôle d’identité et 693 cas étudiés. Outre, 1 640 autres ont fait l’objet de poursuites judiciaires diverses. Ces efforts déployés par les services de sécurité ont pour objectif d’assurer la mise en œuvre des mesures de confinement sanitaire partiel, imposé pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus, à l’instar des autres wilayas du pays. Des mesures strictes sur terrain sont déployées conformément aux lois en vigueur à travers un contrôle de sécurité accentué au niveau de tous les barrages de sécurité dans le territoire de compétence, ainsi que la mise en place de points de contrôle fixes sur les grands axes de la ville en multipliant les patrouilles piétonnes et mobiles dans les quartiers pour s’enquérir de l’application réelle des mesures de confinement. Les services de sécurité de la wilaya d’Ouargla appellent tous les citoyens et citoyennes, ainsi que les propriétaires de véhicules, à l’importance de respecter les mesures de confinement pour empêcher la propagation de la Covid-19, en restant chez soi et en ne sortant que par l’extrême nécessité. Les numéros verts 104 et 1548 ont été mis à la disposition de tous ainsi que la ligne de secours police 17.G. C.

